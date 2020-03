35 finitions spectaculaires des archives

C’est officiellement la saison des fermetures, donc perdre du temps à regarder des vidéos de compilation sur Internet est probablement quelque chose que vous avez déjà commencé à faire. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul!

Les gens de ONE Championship sont également bien conscients de ce fait et ont mis au point une bobine de faits saillants bourrée d’action pour égayer votre journée avec certaines des meilleures finitions de l’histoire récente de la promotion asiatique.

Toutes les grandes stars sont là, avec les champions de ONE Martin Nguyen, Aung La N Sang et Angela Lee rejoints par les stars de ONE Super Series, qui ont contribué à donner une dimension supplémentaire aux événements de ONE Championship avec leur muay Thai et kickboxing bourrés d’action combats.

Tout cela s’ajoute à un tour passionnant de 21 minutes de fin de combat, avec des KO spectaculaires, des soumissions créatives et quelques noms qui, si vous n’êtes pas familier avec ONE, vous voudrez peut-être vérifier à nouveau une fois que le verrouillage mondial des coronavirus est plus de.

Il y a énormément de 35 finitions à vérifier ici, alors installez-vous, profitez-en et contactez-nous sur Twitter pour nous faire savoir quelle finition était votre préférée.

