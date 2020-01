4 combattants de l’UFC qui nous décevront en 2020

Nous jouerons à nouveau avec une prédiction sur ce qui se passera dans UFC en 2020. Cette fois des combattants qui je pense nous décevront cette année. On peut dire que c’est ce qui s’est passé avec Donald Cerrone. Pas tant parce qu’il a perdu mais à cause de la façon dont il a perdu Conor McGregor en seulement 40 secondes et sans frapper.

Je ne sais pas si vous serez d’accord avec mon opinion, mais j’aimerai quand même savoir ce que vous en pensez lorsque vous le laissez dans la zone de commentaire.

5. Yoel Romero

En parlant de sensations, je vois toujours Romero au-dessus de ses adversaires. Il a un physicien enviable, KO power, c’est un combattant olympique … Mais il n’a pas toujours gagné quand je pensais qu’il le ferait et je pense que la même chose se produira avec Israel Adesanya.

Le champion de 185 livres a dépassé Robert Whittaker, qui n’est pas petit, mais il n’a jamais affronté quelqu’un comme Romero. Il aura un combat très compliqué, mais je pense qu’il va gagner. Et encore une fois Romero ne pourra pas faire ce pas en avant.