4 questions brûlantes, dont des poids volants difficiles à prévoir

Une catégorie de poids que l’on croyait autrefois sous assistance respiratoire couronnerait un nouveau champion samedi soir. Ou bien?

Malgré les rumeurs répandues, l’UFC allait abandonner la division des poids mouches des hommes, qui était accompagnée il y a environ un an par un retour évident dans la liste des 125 livres, la division vit.

Joseph Benavidez, l’un des plus grands combattants à ne jamais détenir de titre promotionnel majeur, rencontrera samedi le Brésilien Deiveson Figueiredo à l’UFC lors de l’événement principal ESPN + 27.

Le combat à l’origine devait combler le poste laissé vacant par Henry Cejudo, qui a vaincu le porte-étendard de longue date Demetrious Johnson à l’UFC 227 pour remporter le championnat, puis a remporté le titre des poids coq à l’UFC 238 avant de renoncer à l’ancien à la fin de l’année dernière.

Cependant, les pesées de vendredi matin ont apporté une ride: Figueiredo a raté la limite de poids du championnat de 2,5 livres, atteignant 127,5. Cela signifie que si Benavidez gagne, il deviendra champion. Si Figueiredo est victorieux, le titre restera vacant.

Nous n’allons pas vous mentir et agir comme si la carte du samedi soir était la plus profonde ou la plus intrigante de la promotion. Mais le potentiel du couronnement d’un nouveau champion dans un combat qui semble solide sur le papier est suffisant pour mériter de donner à ce spectacle un look à lui tout seul. Et une paire de combats qui équivalent à des auditions de facto pour un tir contre la reine des poids plumes des femmes de l’UFC, Amanda Nunes, offre encore une autre bonne raison de se connecter.

L’UFC sur ESPN + 27 a lieu samedi à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte est diffusée sur ESPN +.

Sans plus tarder, voici quatre questions brûlantes qui se dirigent vers l’UFC Norfolk.

Joseph Benavidez remportera-t-il enfin son titre mondial insaisissable?

Si un juge avait marqué un tour différemment au WEC 50, Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC) aurait battu Dominick Cruz pour le titre des poids coq.

Si un juge avait marqué un tour différemment à l’UFC 152, Benavidez, et non Johnson, aurait été le premier champion des poids mouches de l’UFC.

Ces marges minces comme une lame de rasoir dans une paire de décisions divisées marquent la différence entre Benavidez se faire compter dans les rangs des champions du monde il y a de nombreuses années, et sa distinction maintenant comme l’un des plus grands combattants à ne jamais détenir une ceinture majeure.

Maintenant, il a enfin une autre chance de changer ce statut. Benavidez, qui a également perdu un match revanche contre Johnson par KO en 2013, a 20 victoires à Zuffa en comptant ses jours WEC. Et ce combat avec Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) n’est pas seulement un prix pour l’ensemble de ses réalisations: il a remporté trois matchs de suite et neuf sur 10, une course qui comprend une victoire sur Cejudo pour gagner un autre crack à l’or.

Benavidez restera dans les mémoires comme l’un des grands malgré ce qui se passe samedi. Mais comme Michael Bisping peut vous le dire, obtenir le titre vers la fin fait toute la différence de perception dans le monde.

