411 Classements MMA poids coq 1.14.20: Henry Cejudo, Marlon Moraes, Plus

Classements MMA officiels du 411

Division poids coq (135 livres)

1) Henry Cejudo (15-2)

La taille: 5’4

Anniversaire: 9 février 1987

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Marlon Moraes – Victoire via TKO (grèves) – UFC 238 – 8 juin 2019

– contre T.J. Dillashaw – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur ESPN – 19 janvier 2019

– vs Demetrious Johnson – Victoire via décision (split) – UFC 227 – 4 août 2018

– contre Sergio Pettis – Victoire par décision (unanimité) – UFC 218 – 2 décembre 2017

– vs Wilson Reis – Victoire via TKO (grèves) – UFC 215 – 9 septembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Il semble que Cejudo appelle chaque champion de l’UFC à se battre, quelle que soit sa catégorie de poids. Le sentiment est réciproque, mais pour les poids coq et poids plume qui veulent avoir une chance de le faire taire. Parmi ceux-ci, l’ancien champion des poids cochons Dominick Cruz. Il n’a pas combattu depuis la fin de 2016 en raison de blessures, mais devrait revenir d’ici juin, en supposant qu’il reste libre de tout obstacle supplémentaire.

2) Marlon Moraes (23-6-1)

La taille: 5’6

Anniversaire: 26 avril 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Jose Aldo – Victoire par décision (split) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Henry Cejudo – Défaite via TKO (grèves) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs Raphael Assuncao – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 2 février 2019

– vs.Jimmie Rivera – Victoire via KO (coup de tête) – UFC Fight Night – 1er juin 2018

– vs.Aljamain Sterling – Victoire via KO (genou) – UFC Fight Night – 9 décembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Moraes a marqué une victoire controversée par décision partagée sur Jose Aldo le mois dernier. C’était un combat que beaucoup considéraient comme une victoire pour Aldo, mais seuls les trois juges du ring comptent à cet égard et deux de ces personnes l’ont marqué pour Moraes.



3) Aljamain «The Funk Master» Sterling (18-3)

La taille: 5’7

Anniversaire: 31 juillet 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Pedro Munoz – Victoire via décision (unanimité) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs.Jimmie Rivera – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 17 février 2019

– vs.Cody Stamann – Victoire via soumission (genouillère) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs Brett Johns – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 21 avril 2018

– vs Marlon Moraes – Perte via KO (genou) – UFC Fight Night – 9 décembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Sterling a été opéré du poignet en octobre et a déclaré récemment qu’il serait de retour au jeu plus tôt que la plupart des gens ne le prévoyaient. Avec un combat pour le titre peu probable, l’un des autres meilleurs poids coqs ferait un combat intrigant pour essayer de falsifier la liste des prétendants de la division.

4) Petr Yan (14-1)

La taille: 5’7

Anniversaire: 11 février 1993

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Urijah Faber – Victoire via KO (coup de tête) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs.Jimmie Rivera – Victoire par décision (unanimité) – UFC 238 – 8 juin 2019

– contre John Dodson – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 23 février 2019

– contre Douglas Silva de Andrade – Victoire via TKO (arrêt de corner) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs.Jin Soo Son – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 15 septembre 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

5) Cory Sandhagen (12-1)

La taille: 5’11

Anniversaire: 20 avril 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Raphael Assuncao – Victoire par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs John Lineker – Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 27 avril 2019

– vs Mario Bautista – Victoire via soumission (armure) – UFC Fight Night – 19 janvier 2019

– vs.Iuri Alcantara – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 25 août 2018

– contre Austin Arnett – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur Fox – 27 janvier 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

6) Raphael Assuncao (27-7)

La taille: 5’4

Anniversaire: 19 juillet 1982

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Cory Sandhagen – Défaite par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs Marlon Moraes – Perte via la soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 2 février 2019

– contre Rob Font – Victoire par décision (unanimité) – UFC 226 – 7 juillet 2018

– vs Matthew Lopez – Victoire via KO (punch) – UFC Fight Night – 11 novembre 2017

– vs Marlon Moraes – Victoire via décision (split) – UFC 212 – 3 juin 2017

Prochaine apparition prévue:

– contre Cody Garbrandt – UFC Fight Night – 28 mars 2020

Commentaire: C’est un combat difficile sur le papier mais Assuncao (0-2 lors de ses deux derniers combats) rencontrera l’ancien champion Cody Garbrandt (0-3 lors de ses trois derniers combats) en mars. S’il y a un perdant décisif dans cette confrontation, ils cherchent peut-être à changer de catégorie de poids. Le vainqueur renversera au moins le cours de leurs récents combats et pourrait être un autre combat ou deux loin de rejoindre les goûts des quatre meilleurs prétendants ci-dessus.

7) Pedro Munhoz (18-4, 1 NC)

La taille: 5’6

Anniversaire: 7 septembre 1986

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Aljamain Sterling – Défaite par décision (unanimité) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs.Cody Garbrandt – Victoire via TKO (grèves) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Bryan Caraway – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 30 novembre 2018

– vs Brett Johns – Victoire par décision (unanimité) – UFC 227 – 4 août 2018

– vs.John Dodson – Défaite par décision (scission) – UFC 222 – 3 mars 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

8) John Lineker (32-9)

La taille: 5’3

Anniversaire: 1 janvier 1990

Se bat actuellement avec: Un championnat

5 derniers combats:

– vs Muin Gafurov – Victoire par décision (unanimité) – ONE Championship – 25 octobre 2019

– vs.Cory Sandhagen – Défaite par décision (scission) – UFC sur ESPN – 27 avril 2019

– contre Brian Kelleher – Victoire via KO (coup de poing) – UFC 224 – 12 mai 2018

– vs Marlon Vera – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 28 octobre 2017

– contre T.J. Dillashaw – Perte par décision (unanimité) – UFC 207 – 30 décembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

9) Kyoji Horiguchi (28-3)

La taille: 5’5

Anniversaire: 12 octobre 1990

Se bat actuellement avec: Rizin Fighting

5 derniers combats:

– vs.Kai Asakura – Défaite via KO (coups de poing) – Rizin FF – 18 août 2019

– vs.Darrion Caldwell – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 222-14 juin 2019

– vs Ben Nguyen – Victoire via KO (grèves) – Rizin FF – 21 avril 2019

– vs Darrion Caldwell – Victoire via soumission (étrangleur à guillotine) – Rizin 14 – 31 décembre 2018

– vs Hiromasa Ogikubo – Victoire via décision (unanime) – Rizin FF – 28 juillet 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

10) Cody Garbrandt (11-3)

La taille: 5’7

Anniversaire: 7 juillet 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Pedro Munoz – Défaite via KO (grèves) – UFC 235-2 mars 2019

– contre T.J. Dillashaw – Défaite via TKO (grèves) – UFC 227 – 4 août 2018

– contre T.J. Dillashaw – Défaite via KO (grèves) – UFC 217 – 4 novembre 2017

– vs. Dominick Cruz – Victoire par décision (unanimité) – UFC 207 – 30 décembre 2016

– vs Takeya Mizugaki – Victoire via TKO (grèves) – UFC 202 – 20 août 2016

Prochaine apparition prévue:

– vs Raphael Assuncao – UFC Fight Night – 28 mars 2020

11) Jimmie «El Terror» Rivera (22-4)

La taille: 5’4

Anniversaire: 29 juin 1980

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Petr Yan – Défaite par décision (unanimité) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs.Aljamain Sterling – Défaite par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 17 février 2019

– contre John Dodson – Victoire par décision (unanimité) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs.Marlon Moraes – Perte via KO (coup de tête) – UFC Fight Night – 1er juin 2018

– vs Thomas Almeida – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur Fox – 22 juillet 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Marlon Vera – UFC 237 – 8 février 2020

12) Bibiano Fernandes (24-4)

La taille: 5’7

Anniversaire: 30 mars 1980

Se bat actuellement avec: Un championnat

5 derniers combats:

– vs Kevin Belingon – Victoire via soumission (starter arrière nu) – ONE Championship – 13 octobre 2019

– vs Kevin Belingon – Victoire via DQ (coudes illégaux) – One Championship – 31 mars 2019

– vs Kevin Belingon – Défaite par décision (split) – One Championship – 9 novembre 2018

– vs Martin Nguyen – Victoire par décision (split) – Un championnat – 24 mars 2018

– vs Andrew Leone – Victoire via soumission (starter arrière nu) – One Championship – 5 août 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

13) Urijah Faber (35-11)

La taille: 5’6

Anniversaire: 14 mai 1979

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Peter Yan – Perte via KO (coup de tête) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Ricky Simon – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 13 juillet 2019

– contre Brad Pickett – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur Fox – 17 décembre 2016

– vs.Jimmie Rivera – Défaite par décision (unanimité) – UFC 203: Miocic vs.Overeem – 10 septembre 2016

– vs Dominick Cruz – Défaite par décision (unanimité) – UFC 199: Rockhold vs. Weidman 2 – 4 juin 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

14) Kevin Belingon (20-7)

La taille: 5’5

Anniversaire: 30 octobre 1987

Se bat actuellement avec: Un championnat

5 derniers combats:

– vs Bibiano Fernandes – Perte via la soumission (starter arrière nu) – ONE Championship – 13 octobre 2019

– vs.Bibiano Fernandes – Perte via DQ (coudes illégaux) – One Championship – 31 mars 2019

– vs Bibiano Fernandes – Victoire via décision (split) – One Championship – 9 novembre 2018

– vs Martin Nguyen – Victoire par décision (unanimité) – Un championnat – 27 juillet 2018

– vs Andrew Leone – Victoire via TKO (spinning back kick) – One Championship – 20 avril 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

15) Cody Stamann (18-2-1)

La taille: 5’6

Anniversaire: 9 novembre 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Yadong Song – Tirage par décision (split) – UFC sur ESPN – 7 décembre 2019

– vs Alejandro Perez – Victoire par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs.Aljamain Sterling – Perte via soumission (kneebar) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs Bryan Caraway – Victoire via décision (split) – UFC 222 – 3 mars 2018

– vs.Tom Duquesny – Victoire par décision (split) – UFC 216 – 7 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue