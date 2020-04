411 Classements MMA poids coq: Henry Cejudo, Jose Aldo, Plus

Classements MMA officiels du 411

Division des poids coq (135 livres)

1) Henry Cejudo (15-2)

La taille: 5’4

Anniversaire: 9 février 1987

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Marlon Moraes – Victoire via TKO (grèves) – UFC 238 – 8 juin 2019

– contre T.J. Dillashaw – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur ESPN – 19 janvier 2019

– vs Demetrious Johnson – Victoire via décision (split) – UFC 227 – 4 août 2018

– vs. Sergio Pettis – Victoire par décision (unanimité) – UFC 218 – 2 décembre 2017

– vs Wilson Reis – Victoire via TKO (grèves) – UFC 215 – 9 septembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Jose Aldo – UFC 250 – 9 mai 2020

Commentaire: Il est peu probable que le combat Cejduo-Aldo se déroule tel qu’il est actuellement construit au Brésil. L’UFC se pencherait sur d’autres sites compte tenu de la pandémie en cours. Oui, Aldo a une fiche de 0-2 lors de ses deux derniers combats. Il est sans victoire en tant que poids coq. Cependant, il a détenu le titre poids plume WEC / UFC entre 2009 et 2014. Donc, en 2020, il a offert un combat pour le titre sous la perception qu’il est le plus grand nom de Cejudo.

2) Marlon Moraes (23-6-1)

La taille: 5’6

Anniversaire: 26 avril 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Jose Aldo – Victoire via décision (split) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Henry Cejudo – Défaite via TKO (grèves) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs Raphael Assuncao – Victoire via la soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 2 février 2019

– vs.Jimmie Rivera – Victoire via KO (coup de tête) – UFC Fight Night – 1er juin 2018

– vs.Aljamain Sterling – Victoire via KO (genou) – UFC Fight Night – 9 décembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Petr Yan – UFC – 13 juin 2020

3) Aljamain «The Funk Master» Sterling (18-3)

La taille: 5’7

Anniversaire: 31 juillet 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Pedro Munoz – Victoire par décision (unanimité) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs.Jimmie Rivera – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 17 février 2019

– vs.Cody Stamann – Victoire via soumission (genouillère) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs Brett Johns – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 21 avril 2018

– vs.Marlon Moraes – Perte via KO (genou) – UFC Fight Night – 9 décembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– contre Cory Sandhagen – UFC Fight Night – 16 mai 2020

4) Petr Yan (14-1)

La taille: 5’7

Anniversaire: 11 février 1993

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Urijah Faber – Victoire via KO (coup de tête) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs.Jimmie Rivera – Victoire par décision (unanimité) – UFC 238 – 8 juin 2019

– contre John Dodson – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 23 février 2019

– contre Douglas Silva de Andrade – Victoire via TKO (arrêt de corner) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Jin Soo Son – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 15 septembre 2018

Prochaine apparition prévue:

– vs Marlon Moraes – UFC – 13 juin 2020

5) Cory Sandhagen (12-1)

La taille: 5’11

Anniversaire: 20 avril 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Raphael Assuncao – Victoire par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs John Lineker – Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 27 avril 2019

– vs Mario Bautista – Victoire via soumission (armure) – UFC Fight Night – 19 janvier 2019

– vs.Iuri Alcantara – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 25 août 2018

– contre Austin Arnett – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur Fox – 27 janvier 2018

Prochaine apparition prévue:

– vs.Aljamain Sterling – UFC Fight Night – 16 mai 2020

6) Raphael Assuncao (27-7)

La taille: 5’4

Anniversaire: 19 juillet 1982

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Cory Sandhagen – Défaite par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs Marlon Moraes – Perte via la soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 2 février 2019

– contre Rob Font – Victoire par décision (unanimité) – UFC 226 – 7 juillet 2018

– vs Matthew Lopez – Victoire via KO (punch) – UFC Fight Night – 11 novembre 2017

– vs Marlon Moraes – Victoire via décision (split) – UFC 212 – 3 juin 2017

Prochaine apparition prévue:

7) Pedro Munhoz (18-4, 1 NC)

La taille: 5’6

Anniversaire: 7 septembre 1986

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Aljamain Sterling – Défaite par décision (unanimité) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs.Cody Garbrandt – Victoire via TKO (grèves) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Bryan Caraway – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 30 novembre 2018

– vs Brett Johns – Victoire par décision (unanimité) – UFC 227 – 4 août 2018

– vs.John Dodson – Défaite par décision (scission) – UFC 222 – 3 mars 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

8) John Lineker (32-9)

La taille: 5’3

Anniversaire: 1 janvier 1990

Se bat actuellement avec: Un championnat

5 derniers combats:

– vs Muin Gafurov – Victoire par décision (unanimité) – ONE Championship – 25 octobre 2019

– vs.Cory Sandhagen – Défaite par décision (scission) – UFC sur ESPN – 27 avril 2019

– vs Brian Kelleher – Victoire via KO (coup de poing) – UFC 224 – 12 mai 2018

– vs Marlon Vera – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 28 octobre 2017

– contre T.J. Dillashaw – Perte par décision (unanimité) – UFC 207 – 30 décembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

9) Kyoji Horiguchi (28-3)

La taille: 5’5

Anniversaire: 12 octobre 1990

Se bat actuellement avec: Rizin Fighting

5 derniers combats:

– vs.Kai Asakura – Perte via KO (coups de poing) – Rizin FF – 18 août 2019

– vs.Darrion Caldwell – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 222-14 juin 2019

– vs Ben Nguyen – Victoire via KO (grèves) – Rizin FF – 21 avril 2019

– vs Darrion Caldwell – Victoire via soumission (étrangleur à guillotine) – Rizin 14 – 31 décembre 2018

– vs Hiromasa Ogikubo – Victoire par décision (unanime) – Rizin FF – 28 juillet 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

10) Cody Garbrandt (11-3)

La taille: 5’7

Anniversaire: 7 juillet 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Pedro Munoz – Défaite via KO (grèves) – UFC 235-2 mars 2019

– contre T.J. Dillashaw – Défaite via TKO (grèves) – UFC 227 – 4 août 2018

– contre T.J. Dillashaw – Défaite via KO (grèves) – UFC 217 – 4 novembre 2017

– vs Dominick Cruz – Victoire via décision (unanimité) – UFC 207 – 30 décembre 2016

– vs Takeya Mizugaki – Victoire via TKO (grèves) – UFC 202 – 20 août 2016

Prochaine apparition prévue:

-Inconnue

11) Jimmie «El Terror» Rivera (22-4)

La taille: 5’4

Anniversaire: 29 juin 1980

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Petr Yan – Défaite par décision (unanimité) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs.Aljamain Sterling – Défaite par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 17 février 2019

– contre John Dodson – Victoire par décision (unanimité) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs Marlon Moraes – Perte via KO (coup de tête) – UFC Fight Night – 1er juin 2018

– vs Thomas Almeida – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur Fox – 22 juillet 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

12) Bibiano Fernandes (24-4)

La taille: 5’7

Anniversaire: 30 mars 1980

Se bat actuellement avec: Un championnat

5 derniers combats:

– vs Kevin Belingon – Victoire via soumission (starter arrière nu) – ONE Championship – 13 octobre 2019

– vs Kevin Belingon – Victoire via DQ (coudes illégaux) – One Championship – 31 mars 2019

– vs Kevin Belingon – Défaite par décision (split) – One Championship – 9 novembre 2018

– vs Martin Nguyen – Victoire par décision (split) – Un championnat – 24 mars 2018

– vs Andrew Leone – Victoire via soumission (starter arrière nu) – One Championship – 5 août 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

13) Urijah Faber (35-11)

La taille: 5’6

Anniversaire: 14 mai 1979

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Peter Yan – Perte via KO (coup de tête) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Ricky Simon – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 13 juillet 2019

– contre Brad Pickett – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur Fox – 17 décembre 2016

– vs.Jimmie Rivera – Défaite par décision (unanimité) – UFC 203: Miocic vs.Overeem – 10 septembre 2016

– vs Dominick Cruz – Défaite par décision (unanimité) – UFC 199: Rockhold vs Weidman 2 – 4 juin 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

14) Kevin Belingon (20-7)

La taille: 5’5

Anniversaire: 30 octobre 1987

Se bat actuellement avec: Un championnat

5 derniers combats:

– vs.Bibiano Fernandes – Perte via la soumission (starter arrière nu) – ONE Championship – 13 octobre 2019

– vs.Bibiano Fernandes – Défaite via DQ (coudes illégaux) – One Championship – 31 mars 2019

– vs Bibiano Fernandes – Victoire par décision (split) – Un championnat – 9 novembre 2018

– vs Martin Nguyen – Victoire par décision (unanimité) – Un championnat – 27 juillet 2018

– vs Andrew Leone – Victoire via TKO (spinning back kick) – One Championship – 20 avril 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

15) Cody Stamann (18-2-1)

La taille: 5’6

Anniversaire: 9 novembre 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Yadong Song – Tirage par décision (split) – UFC sur ESPN – 7 décembre 2019

– vs Alejandro Perez – Victoire par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs.Aljamain Sterling – Perte via soumission (kneebar) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs Bryan Caraway – Victoire via décision (split) – UFC 222 – 3 mars 2018

– vs Tom Duquesny – Victoire via décision (split) – UFC 216 – 7 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue