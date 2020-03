411 Classements MMA poids moyens: Israël Adesanya, Paulo Costa, Plus

Classements MMA officiels du 411

Division poids moyen (185 livres)

1) Israël Adesanya (19-0)

La taille: 6’4

Anniversaire: 22 juillet 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Yoel Romero – Victoire par décision (unanimité) – UFC 248 – 7 mars 2020

– vs Robert Whittaker – Victoire via KO (grèves) – UFC 243 – 6 octobre 2019

– vs.Kelvin Gastelum – Victoire par décision (unanimité) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs Anderson Silva – Victoire via décision (unanimité) – UFC 234 – 9 février 2019

– vs Derek Brunson – Victoire via TKO (grèves) – UFC 230 – 3 novembre 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Ce n’était pas la performance que quiconque attendait samedi, mais Israël est resté invaincu et champion des poids moyens à l’UFC. C’était particulier dès le départ car Romero était limité à engager le champion pendant que Adesanya jouait le long match, essayant de son mieux pour éviter la puissance de Romero quand il lançait des coups de pied ou des coups de poing. Adesanya l’a allumé avec des coups de pied dans les jambes et a pu rebondir lorsque Yoel a tiré pour des éliminations, les deux ou trois fois qu’il a essayé dans le combat de 25 minutes.

Avec sa première défense de titre à l’écart, le prochain challenger d’Adesanya apparaît comme Paulo Costa. Le camion diesel d’une centrale électrique brésilienne, Costa a passé 15 minutes avec Romero l’été dernier et a fait preuve d’une endurance considérable dans le processus. Une chose est sûre, si nous voyons Adesanya / Costa plus tard cette année, il y aura plus d’action à l’intérieur du premier tour que l’ensemble du combat de l’événement principal à l’UFC 248.

2) Robert Whittaker (20-5)

La taille: 6 ′

Anniversaire: 20 décembre 1990

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs. Israel Adesanya – Défaite via KO (grèves) – UFC 243 – 6 octobre 2019

– vs Yoel Romero – Victoire via décision (split) – UFC 225 – 9 juin 2018

– vs.Yoel Romero – Victoire par décision (unanimité) – UFC 213 – 8 juillet 2017

– vs.Jacare Souza – Victoire via TKO (grèves) – UFC on Fox – 15 avril 2017

– vs Derek Brunson – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 26 novembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

3) Paulo Costa (13-0)

La taille: 6’0

Anniversaire: 21 avril 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Yoel Romero – Victoire par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs.Uriah Hall – Victoire via TKO (grèves) – UFC 226 – 7 juillet 2018

– vs Johny Hendricks – Victoire via TKO (grèves) – UFC 217 – 4 novembre 2017

– vs Oluwale Bamgbose – Victoire via TKO (grèves) – UFC 212 – 3 juin 2017

– vs Garreth McLellan – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 11 mars 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

4) Yoel Romero (13-5)

La taille: 5’10

Anniversaire: 30 avril 1977

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs. Israel Adesanya – Défaite par décision (unanimité) – UFC 248 – 7 mars 2020

– vs Paulo Costa – Défaite par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs. Robert Whittaker – Perte par décision (split) – UFC 225 – 9 juin 2018

– vs Luke Rockhold – Victoire via KO (grèves) – UFC 221 – 11 février 2018

– vs Robert Whittaker – Défaite par décision (unanimité) – UFC 213 – 8 juillet 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Malgré le fait que Romero est maintenant 1-4 dans ses cinq derniers combats, il n’est pas moins dangereux maintenant qu’il ne l’était avant cette diapositive. Que les combattants sous lui dans ces classements commencent à l’appeler pour essayer de se faire un nom ou pour entrer rapidement dans le mélange de titres, nous ne pouvons pas être sûrs. Kelvin Gastelum?

5) Darren Till (18-2-1)

La taille: 6’0

Anniversaire: 24 décembre 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Kelvin Gastelum – Victoire via décision (split) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs.Jorge Masvidal – Perte via KO (punch) – UFC Fight Night – 16 mars 2019

– vs Tyron Woodley – Perte via la soumission (étranglement D’Arce) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– contre Stephen Thompson – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 27 mai 2018

– vs Donald Cerrone – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 21 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

6) Jared Cannonier (13-4)

La taille: 5’11

Anniversaire: 3 mars 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Jack Hermansson – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 28 septembre 2019

– vs Anderson Silva – Victoire via TKO (coup de pied de jambe) – UFC 237 – 11 mai 2019

– vs David Branch – Victoire via TKO (grèves) – UFC 230 – 3 novembre 2018

– vs Dominick Reyes – Défaite via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 19 mai 2018

– vs.Jan Blachowicz – Défaite par décision (unanimité) – UFC sur Fox – 16 décembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Le mois dernier, Cannonier a subi une intervention chirurgicale pour réparer un muscle pectoral gauche déchiré et espère être de retour «bientôt». Il devait initialement combattre Robert Whittaker lors de l’événement du week-end dernier avant que l’ancien champion ne se retire en janvier. Ensuite, l’UFC tentait de réserver un combat entre Cannonier et Darren Till qui ne s’est jamais concrétisé, puis la déchirure musculaire s’est produite. Il y a fort à parier que nous verrons ce combat d’ici l’été si Till n’est pas pressé de se remettre en action. Si nous voyons ce combat, il devient un éliminateur de titre potentiel.

7) Kelvin Gastelum (15-5, 1 NC)

La taille: 5’9

Anniversaire: 24 octobre 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Darren Till – Perte via décision (split) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs. Israel Adesanya – Défaite par décision (unanimité) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs.Jacare Souza – Victoire via décision (split) – UFC 224 – 12 mai 2018

– vs Michael Bisping – Victoire via KO (punch) – UFC Fight Night – 25 novembre 2017

– vs Chris Weidman – Perte via la soumission (étranglement du triangle de bras) – UFC sur Fox – 22 juillet 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

8) Jack Hermansson (20-5)

La taille: 6’1

Anniversaire: 10 juin 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Jared Cannonier – Défaite via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 28 septembre 2019

– vs.Jacare Souza – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 27 avril 2019

– contre David Branch – Soumission via soumission (étrangleur à guillotine) – UFC sur ESPN – 30 mars 2019

– vs Gerald Meerschaert – Victoire via soumission (étrangleur à guillotine) – UFC sur Fox – 15 décembre 2018

– vs Thales Leites – Victoire via TKO (grèves) – UFC 224 – 12 mai 2018

Prochaine apparition prévue:

– contre Chris Weidman – UFC Fight Night – 2 mai 2020

9) Derek Brunson (20-7)

La taille: 6’1

Anniversaire: 4 janvier 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– contre Ian Heinisch – Victoire par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs.Elias Theodorou – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 4 mai 2019

– vs. Israel Adesanya – Défaite via TKO (grèves) – UFC 230 – 3 novembre 2018

– vs.Jacare Souza – Perte via KO (coup de tête et coups de poing) – UFC sur Fox – 27 janvier 2018

– vs Lyoto Machida – Victoire via KO (punch) – UFC Fight Night – 28 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Edmen Shahbazyan – UFC Fight Night – 11 avril 2020

10) Gegard Mousasi (46-7-2)

La taille: 6’0

Anniversaire: 1 août 1985

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Lyoto Machida – Victoire via décision (split) – Bellator MMA – 28 septembre 2019

– vs. Rafael Lovato Jr. – Défaite par décision (unanimité) – Bellator MMA – 22 juin 2019

– contre Rory MacDonald – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 206 – 29 septembre 2018

– vs Rafael Carvalho – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 200 – 25 mai 2018

– vs Alexander Shlemenko – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 185-20 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– contre Douglas Lima – Bellator – 9 mai 2020

Commentaire: Le champion Rafael Lovato Jr. a quitté le titre en raison de ses problèmes de santé actuels alors qu’il se concentre sur la lutte contre le cavernome cérébral. Pour décider du nouveau champion de Bellator, le meilleur concurrent Gegard Mousasi affrontera le champion en titre des poids mi-moyens Douglas Lima en mai. Pour Lima, ce sera son premier combat à 185 livres en plus d’une décennie. Il cherchera à devenir le prochain champion du monde de MMA (troisième à Bellator derrière Ryan Bader et Patricio Friere).

11) Omari Akhmedov (20-4-1)

La taille: 6 ’

Anniversaire: 12 octobre 1987

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs. Ian Heinisch – Victoire par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs.Zak Cummings – Victoire par décision (unanimité) – UFC 242 – 7 septembre 2019

– vs.Tim Boetsch – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 9 mars 2019

– vs.Marvin Vettori – Tirage par décision (split) – UFC 219 – 30 décembre 2017

– vs Abdul Razak Alhassan – Victoire par décision (split) – UFC Fight Night – 28 mai 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

12) Salle Uriah (15-9)

La taille: 6’0

Anniversaire: 31 juillet 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Antonio Carlos Jr. – Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 14 septembre 2019

– vs Bevon Lewis – Victoire via KO (grèves) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Paulo Costa – Défaite via TKO (grèves) – UFC 226 – 7 juillet 2018

– vs Krzysztof Jotko – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 16 septembre 2017

– vs.Gegard Mousasi – Défaite via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 19 novembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– contre Jacare Souza – UFC 249 – 18 avril 2020

13) Edmen Shahbazyan (11-0)

La taille: 6’2

Anniversaire: 20 novembre 1997

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Brad Tavares – Victoire via KO (coup de tête) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Jack Marshman – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs Charles Byrd – Victoire via TKO (grèves) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Darren Stewart – Victoire via décision (split) – Finale UFC TUF – 30 novembre 2018

– vs Antonio Jones – Victoire via TKO (grèves) – DW Contender Series – 17 juillet 2018

Prochaine apparition prévue:

– vs Derek Brunson – UFC Fight Night – 11 avril 2020

14) Ian «Hurricane» Heinisch (13-3)

La taille: 5’11

Anniversaire: 5 août 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Omari Akhmedov – Défaite par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs.Derek Brunson – Défaite par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs Antonio Carlos Jr. – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 18 mai 2019

– vs.Cezar Ferreira – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 17 novembre 2018

– vs Justin Sumter – Victoire via KO (coudes) – DW Contender Series – 31 juillet 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

15) Lyoto Machida (26-9)

La taille: 6’1

Anniversaire: 30 mai 1978

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs.Gegard Mousasi – Perte par décision (scission) – Bellator MMA – 28 septembre 2019

– vs Chael Sonnen – Victoire via TKO (grèves) – Bellator MMA – 14 juillet 2019

– vs Rafael Carvalho – Victoire par décision (split) – Bellator 213 – 15 décembre 2018

– vs Vitor Belfort – Victoire via KO (coup de pied avant) – UFC 224 – 12 mai 2018

– vs.Eryk Anders – Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 3 février 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue