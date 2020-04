411 MMA Pound for Pound Rankings: Tony Ferguson, Henry Cejudo, Plus

Classements MMA de 411

Livre pour livre

1) Jon Jones (26-1, 1 NC)

La taille: 6’4

Anniversaire: 19 juillet 1987

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Dominick Reyes – Victoire par décision (unanimité) – UFC 247 – 8 février 2020

– vs Thiago Santos – Victoire par décision (split) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– contre Anthony Smith – Victoire par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Alexander Gustafsson – Victoire via TKO (grèves) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Daniel Cormier – No Contest (à l’origine – victoire via KO (coups de poing)) – UFC 214 – 29 juillet 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

2) Khabib Nurmagomedov (28-0)

La taille: 5’10

Anniversaire: 20 septembre 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Dustin Poirier – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC 242 – 7 septembre 2019

– vs Conor McGregor – Victoire via soumission (manivelle) – UFC 229 – 6 octobre 2018

– vs Al Iaquinta – Victoire par décision (unanimité) – UFC 223 – 7 avril 2018

– vs.Edson Barboza – Victoire par décision (unanimité) – UFC 219 – 30 décembre 2017

– vs Michael Johnson – Victoire via soumission (kimura) – UFC 205 – 12 novembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Le père de Khabib souffrirait de la grippe, alors j’espère qu’il va mieux et qu’il se remettra bientôt. Dana White a déclaré publiquement que le vainqueur entre Tony Ferguson et Justin Gaethje le 9 mai affrontera Khabib.

3) Israël Adesanya (19-0)

La taille: 6’4

Anniversaire: 22 juillet 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Yoel Romero – Victoire par décision (unanimité) – UFC 248 – 7 mars 2020

– vs Robert Whittaker – Victoire via KO (grèves) – UFC 243 – 6 octobre 2019

– vs.Kelvin Gastelum – Victoire par décision (unanimité) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs Anderson Silva – Victoire via décision (unanimité) – UFC 234 – 9 février 2019

– vs Derek Brunson – Victoire via TKO (grèves) – UFC 230 – 3 novembre 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

4) Henry Cejudo (15-2)

La taille: 5’4

Anniversaire: 9 février 1987

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Marlon Moraes – Victoire via TKO (grèves) – UFC 238 – 8 juin 2019

– contre T.J. Dillashaw – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur ESPN – 19 janvier 2019

– vs Demetrious Johnson – Victoire via décision (split) – UFC 227 – 4 août 2018

– vs. Sergio Pettis – Victoire par décision (unanimité) – UFC 218 – 2 décembre 2017

– vs Wilson Reis – Victoire via TKO (grèves) – UFC 215 – 9 septembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Dominick Cruz – UFC 249 – 9 mai 2020

Commentaire: Cejudo devrait défendre le titre des poids coq contre sans doute le meilleur de l’histoire de la division, Dominick Cruz. Cruz n’a pas été en action en raison de blessures aux bras et aux épaules depuis sa perte de décision contre Cody Garbrandt fin 2016. Dans ce même laps de temps, Cejudo a une fiche de 5-0 et a remporté deux championnats de l’UFC.

5) Kamaru Usman (16-1)

La taille: 6’0

Anniversaire: 11 mai 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Colby Covington – Victoire via TKO (grèves) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Tyron Woodley – Victoire par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Rafael dos Anjos – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 30 novembre 2018

– vs Demian Maia – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 19 mai 2018

– vs Emil Weber Meek – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 14 janvier 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

6) Stipe Miocic (19-3)

Anniversaire: 19 août 1982

La taille: 6’4

Poids: 245

Combat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Daniel Cormier – Victoire via TKO (grèves) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs Daniel Cormier – Défaite via TKO (grèves) – UFC 226 – 7 juillet 2018

– vs Francis Ngannou – Victoire via décision (unanimité) – UFC 220-20 janvier 2018

– vs Junior dos Santos – Victoire via TKO (grèves) – UFC 211 – 13 mai 2017

– vs.Alistair Overeem – Victoire via TKO (grèves) – UFC 203: Miocic vs.Overeem – 10 septembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

7) Tony Ferguson (25-3)

La taille: 5’11

Anniversaire: 12 février 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Donald Cerrone – Victoire via TKO (arrêt du médecin) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs Anthony Pettis – Victoire via TKO (blessure) – UFC 229 – 6 octobre 2018

– vs Kevin Lee – Victoire via soumission (triangle choke) – UFC 216 – 7 octobre 2017

– vs. Rafael dos Anjos – Victoire par décision (unanimité) – Finale TUF – 5 novembre 2016

– vs Lando Vanatta – Victoire via soumission (étranglement Brabo) – UFC Fight Night – 13 juillet 2016

Prochaine apparition prévue:

– vs Justin Gaethje – UFC 249 – 9 mai 2020

8) Alexander Volkanovski (21-1)

La taille: 5’6

Anniversaire: 29 septembre 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Max Holloway – Victoire par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Jose Aldo – Victoire par décision (unanimité) – UFC 237 – 10 mai 2019

– vs Chad Mendes – Victoire via TKO (grèves) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Darren Elkins – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 14 juillet 2018

– vs Jeremy Kennedy – Victoire via TKO (grèves) – UFC 221 – 10 février 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

9) Dustin Poirier (25-6, 1 NC)

La taille: 5’9

Anniversaire: 19 janvier 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Khabib Nurmagomedov – Perte via la soumission (starter arrière nu) – UFC 242 – 7 septembre 2019

– vs Max Holloway – Victoire par décision (unanimité) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs Eddie Alvarez – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur Fox – 28 juillet 2018

– vs Justin Gaethje – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur Fox – 14 avril 2018

– vs Anthony Pettis – Victoire via TKO (blessure aux côtes) – UFC Fight Night – 11 novembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

10) Max Holloway (21-5)

La taille: 5’11

Anniversaire: 4 décembre 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Alexander Volkanovski – Défaite par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Frankie Edgar – Victoire par décision (unanimité) – UFC 240 – 27 juillet 2019

– vs.Dustin Poirier – Défaite par décision (unanimité) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs Brian Ortega – Victoire via TKO (arrêt du médecin) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Jose Aldo – Victoire via TKO (grèves) – UFC 218 – 2 décembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

11) Robert Whittaker (20-5)

La taille: 6 ′

Anniversaire: 20 décembre 1990

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs. Israel Adesanya – Défaite via KO (grèves) – UFC 243 – 6 octobre 2019

– vs Yoel Romero – Victoire via décision (split) – UFC 225 – 9 juin 2018

– vs.Yoel Romero – Victoire par décision (unanimité) – UFC 213 – 8 juillet 2017

– vs.Jacare Souza – Victoire via TKO (grèves) – UFC on Fox – 15 avril 2017

– vs Derek Brunson – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 26 novembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

12) Colby Covington (14-2)

La taille: 5’11

Anniversaire: 22 février 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Kamaru Usman – Défaite via TKO (grèves) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Robbie Lawler – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 3 août 2019

– vs. Rafael dos Anjos – Victoire par décision (unanimité) – UFC 225 – 9 juin 2018

– vs Demian Maia – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 28 octobre 2017

– contre Dong Hyun Kim – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 17 juin 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

13) Daniel Cormier (22-2, 1 NC)

Anniversaire: 20 mars 1979

La taille: 5’9

Poids: 239

Combat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Stipe Miocic – Défaite via TKO (grèves) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs Derrick Lewis – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC 230 – 3 novembre 2018

– vs.Stipe Miocic – Victoire via TKO (grèves) – UFC 226 – 7 juillet 2018

– vs. Volkan Oezdemir – Victoire via TKO (grèves) – UFC 220 – 20 janvier 2018

– contre Jon Jones – No Contest (à l’origine une perte via TKO) – UFC 214 – 29 juillet 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

14) Tyron Woodley (19-4-1)

La taille: 5’9

Anniversaire: 17 avril 1982

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Kamaru Usman – Défaite par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Darren Till – Victoire via soumission (étranglement D’Arce) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs Demian Maia – Victoire par décision (unanimité) – UFC 214 – 29 juillet 2017

– vs Stephen Thompson – Victoire via décision (split) – UFC 209: Woodley vs Thompson 2 – 4 mars 2017

– contre Stephen Thompson – Tirage par décision – UFC 205 – 12 novembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

15) Demetrious «Mighty Mouse» Johnson (30-3-1)

La taille: 5’3

Anniversaire: 13 août 1986

Se bat actuellement avec: Un championnat

5 derniers combats:

– vs Danny Kingad – Victoire par décision (unanimité) – One Championship – 12 octobre 2019

– vs.Tatsumitsu Wada – Victoire par décision (unanimité) – One Championship – 2 août 2019

– vs Yuya Wakamatsu – Victoire via soumission (étrangleur à guillotine) – Un championnat – 31 mars 2019

– vs Henry Cejudo – Défaite par décision (scission) – UFC 227 – 4 août 2018

– vs Ray Borg – Victoire via soumission (brassard) – UFC 216 – 7 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Adriano Moraes – ONE Championship – 29 mai 2020