411 Podcast MMA Ground and Pound: UFC sur ESPN + 27 Preview, Réflexions sur Tyson Fury vs. Deontay Wilder 2, Plus

Robert et Jeff sont de retour pour revoir le retour de l’UFC en Nouvelle-Zélande, prévisualiser le prochain combat pour le titre des poids mouches, parler de Fury contre Wilder 2, et plus encore.

UFC sur ESPN + 26 examen (2:30)

UFC sur ESPN + 27 aperçu (32:52)

Les retombées de Fury contre Wilder 2 (59:56)

Shevchenko contre Calderwood pour l’UFC 251 (1:15:30)

Le racisme de Cejudo (1:18:30)

Fiches (1:37:40)

