411 Podcast MMA sol et livre: aperçu de l’UFC 247, examen de l’UFC sur ESPN + 24, plus

Robert Winfree est de retour pour revoir la victoire de Curtis Blaydes à l’UFC sur ESPN + 24, prévisualiser l’UFC 247, parler de la controverse de Stephen A Smith, et plus encore.

UFC sur ESPN + 24 examen (2:20)

Aperçu de l’UFC 247 (29:15)

Stephen A Smith contre les médias MMA (44:16)

Miocic veut un superfight (1:20:45)

PVZ se casse à nouveau le bras (1:22:50)

Whittaker faisant un don de moelle osseuse (1:25:10)

Fiches (1:27:20)

