411 Podcast MMA sol et livre: aperçu de l’UFC 248, réflexions sur la controverse Ortiz contre El Patron, plus

Robert passe en revue la fête des clowns autour de l’UFC sur ESPN + 27 lorsque Deiveson Figueiredo a battu Joseph Benavidez mais n’a pas pu remporter le titre. Découvrez également l’UFC 248 empilé avec ses combats en double titre et les nouvelles de la semaine.

UFC sur ESPN + 27 examen (1:12)

Aperçu de l’UFC 248 (33:40)

Jose Aldo contre Henry Cejudo officiel pour l’UFC 250 (1:10:10)

Le combat de Tito Ortiz et Alberto del Rio renversé (1:21:29)

Fiches (1:26:30)

