411 Podcast MMA sol et livre: aperçu UFC 246, 2019 en revue, plus

Robert et Jeff sonnent tardivement en 2020 avec un aperçu de l’UFC 246, revenons sur 2019 et plus encore

Aperçu de l’UFC 246 (4:15)

Andrade vs Namajunas revanche pour l’UFC 249 (53:45)

Mike Perry étant Floridaman (54:25)

Scène du titre des poids mouches (1:00:00)

Problèmes USADA de Jessica Penne (1:05:20)

Bilan de 2019 (1:08:00)

Fiches (1:27:05)

Vous pouvez vous abonner et écouter le podcast MMA 411 Ground and Pound via le lecteur ci-dessus sur Transistor, ou sur les plateformes suivantes:

* Podcasts Apple

* Spotify

* Stitcher

* Jeu de Google