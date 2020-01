411 Podcast MMA sol et livre: examen de l’UFC 246, aperçu de l’UFC sur ESPN + 24, plus

Robert et Jeff sont de retour pour passer en revue le retour scintillant de Conor McGregor à l’UFC 246, un aperçu de l’UFC sur ESPN + 24, et toutes les nouvelles bien sûr.

Test de l’UFC 246 (4h00)

UFC sur ESPN + 24 (1:13:50)

Adesanya contre Romero pour l’UFC 248 (1:30:50)

Cejudo contre Aldo en préparation pour l’UFC 250 (1:51:07)

Woodley contre Edwards (2:01:18)

Cotes et fins (2:03:09)

Fiches (2:07:45)

