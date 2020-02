411 Podcast MMA sol et livre: examen de l’UFC 247, aperçu de l’UFC sur ESPN + 25, et plus

Robert et Jeff sont de retour, regardant les résultats de l’UFC 247, y compris le score controversé de Jon Jones contre Dominick Reyes, et le mauvais état général de jugement de cet événement. Plus un aperçu de l’UFC sur ESPN + 25 et des nouvelles de la semaine.

Test de l’UFC 247 (4h00)

UFC sur ESPN + 25 aperçu (1:08:05)

Cerrone n’a marqué aucun point PPV pour le combat contre McGregor (1:25:20)

Annonces de combat (1:35:13)

Weidman revient au poids moyen (1:39:03)

UFC 246 événement sportif en direct le plus diffusé (1:42:18)

L’UFC veut Usman vs Masvidal pour IFW (1:45:25)

Fiches (2:25:25)

Vous pouvez vous abonner et écouter le podcast MMA 411 Ground and Pound via le lecteur ci-dessus sur Transistor, ou sur les plateformes suivantes:

* Podcasts Apple

* Spotify

* Stitcher

* Jeu de Google