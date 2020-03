411 Podcast MMA sol et livre: examen UFC 248, en regardant la conférence de presse Tony contre Khabib, Plus

Robert et Jeff sont de retour pour regarder les retombées de l’UFC 248, en prévision de l’UFC sur ESPN + 28, discuter de la conférence de presse de Tony Ferguson contre Khabib Nurmagomedov et plus encore.

Test de l’UFC 248 (9h30)

UFC sur ESPN + 28 aperçu (1:29:30)

Nunes contre Spencer pour l’UFC 250 (1:46:53)

Blaydes contre Volkov ciblés pour Saskatoon (1:52:12)

Yan contre Moraes pour le Kazakhstan (1:52:49)

L’UFC arrive à Austin, Texas (1:55:50)

Conférence de presse Tony vs Khabib (1:56:50)

Fiches (2:23:00)

