5 combats à faire après l’UFC Raleigh, avec Blaydes, Dos Santos …

Samedi dernier a été célébré UFC Raleigh, le premier événement en dehors du calendrier PPV de la plus prestigieuse entreprise de MMA au monde. Comme toujours, il y avait des gagnants et des perdants et nous voulons parler de quatre combats qui pourraient être faits en conséquence.

Curtis Blaydes

Après cette rapide défaite en 2019 contre Francis Ngannou qui a supposé que sa dynamique s’arrêtait, Curtis Blaydes revient au sommet du poids. À l’heure actuelle, il est sur une séquence de trois victoires.

C’est bientôt pour lui d’avoir une chance de remporter le championnat, il lui faut obtenir plus de victoires. Alexander Volkov serait une bonne option pour être votre prochain adversaire. Et aussi pour le Russe, qui après être tombé face à Derrick Lewis a remporté une victoire et veut se rapprocher de défier le champion

Michael Chiesa veut affronter Colby Covington, mais il n’a pas fait ce qu’il fallait pour l’obtenir. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas, mais il n’est pas en mesure pour l’instant de se battre.

En fait, en attendant une mise à jour, il ne fait pas encore partie du top 15 des poids welters. Bien que sa victoire contre Rafael Dos Anjos, le troisième d’affilée, devrait le pousser au sommet. Demian Maia serait un bon rival pour lui.

Arnold Allen grimpe comme la mousse et a récemment remporté sa neuvième victoire consécutive. Vous devez commencer à affronter le meilleur poids plume et les options sont variées. Mais Josh Emmett serait l’un des plus intéressants.

Emmett cherche toujours à grimper cette étape et ne sera probablement pas intéressé par ce combat, mais voudra affronter un top 5. Mais ce pourrait être un combat qui bénéficierait aux deux.

Un peu dans la même situation qu’Allen et Emmett sont Sara McMann et Raquel Pennington. L’un monte vers le haut tandis que l’autre est assis dedans mais sans possibilité semble monter.

Il existe également d’autres options, mais dans ce cas, il semble encore plus probable que les deux se font face que dans le cas précédent. Parce que Pennington vient également d’être vaincu, donc cela n’a pas beaucoup de sens pour un grand adversaire d’exiger.

Junior dos Santos Kyle Terada-USA TODAY Sports

Deux légendes du MMA qui n’ont plus rien à prouver mais qui sont dans un mauvais moment. Junior Dos Santos est sur une séquence de défaites de deux matchs tandis que Alistair Overeem a perdu son dernier combat.

Ils pourraient avoir un match revanche de ce combat qu’ils ont eu en 2015 et remporté par Overeem. Cela ne mènera ni l’un ni l’autre à une opportunité de départ, mais ce serait un grand combat à mener avant qu’ils ne prennent leur retraite.