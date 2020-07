5 combattants de la WWE qui sont amis avec Vince McMahon dans la vraie vie

Les superstars de la WWE donnant plus que jamais des interviews hors personnage, il ne se passe presque pas un jour sans que quelqu’un du monde de la lutte raconte une histoire sur Vince McMahon.

Les superstars sont fréquemment interrogées dans les entretiens sur le type de relation qu’elles entretiennent avec le président de la WWE, surtout si elles sont de nouvelles recrues à RAW ou SmackDown.

Matt Riddle, par exemple, a déclaré après avoir déménagé de NXT à SmackDown qu’il avait une relation « incroyable » avec le fondateur de NXT Triple H, mais ses réunions avec Vince McMahon n’ont été que « à cent pour cent professionnelles ».

Des superstars plus expérimentées comme The Undertaker et Braun Strowman ont clairement indiqué que Vince McMahon était aussi un ami pour eux, plutôt que d’être simplement leur patron.

Dans cet article, jetons un coup d’œil à cinq superstars qui ont été dans la WWE assez longtemps pour former une amitié avec Vince McMahon en dehors du travail.

Vince McMahon est ami avec Braun Strowman

Dans la WWE moderne, les Superstars passent généralement plusieurs années au Performance Center et à la télévision NXT avant de passer à RAW et SmackDown. Dans le cas de Braun Strowman, Vince McMahon a décidé d’appeler « Le monstre parmi les hommes » après SummerSlam 2015, même s’il n’avait participé qu’à sept combats, qui n’étaient pas tous télévisés.

La démonstration de foi de Vince McMahon en Strowman s’est avérée être une bonne décision, car l’ancien membre de la famille Wyatt est devenu l’une des meilleures superstars de la WWE après sa séparation en 2016 de Bray Wyatt, Erick Rowan et Luke Harper.

S’exprimant sur NotSam Wrestling, Strowman a révélé qu’il était tellement frustré au moment du Royal Rumble 2019 qu’il a dit à Vince McMahon qu’il était « misérable » et « en avait assez » avec sa position à la WWE.

Vince McMahon a expulsé le personnel d’une réunion de production deux heures avant un épisode de RAW et a parlé à Strowman pendant 45 minutes pour le rassurer sur son avenir.

Vince n’obtient pas le crédit qu’il mérite. C’est un homme incroyable et j’ai la chance non seulement de travailler pour lui mais aussi de l’appeler mon ami. »

Strowman a ajouté que Vince McMahon l’imaginait être à la WWE pendant au moins les 10 prochaines années.

The Undertaker est un grand ami de Vince

Il vous suffit d’avoir capturé un épisode de la série documentaire WWE Network «Undertaker: The Last Ride» de savoir que la relation entre Vince McMahon et The Undertaker est très proche.

Il y a même eu une étape où un Vince McMahon ému a déclaré: « Je ne peux pas faire ça » Il a noté que l’interview s’était terminée après qu’on lui ait demandé de résumer combien The Undertaker avait signifié pour la WWE.

La série en cinq parties s’est concentrée sur l’homme derrière le personnage de The Undertaker Mark Calaway et ses difficultés à trouver le moment idéal pour enfin mettre fin à sa légendaire carrière à la WWE.

« J’adore Vince à mort. Je prendrais une balle pour l’homme. Je le ferais honnêtement. Oui, c’est mon patron, mon ami, il a été comme un père, il a été comme un frère ».

L’épouse de l’Undertaker, Michelle McCool, a déclaré à plusieurs reprises tout au long de la série que Vince McMahon est la seule personne que son mari ne peut refuser une offre, c’est pourquoi il est sorti de sa retraite officieuse à de nombreuses reprises au dernières années.

The Rock et son amitié avec Vince McMahon

Dwayne «The Rock» Johnson est sans doute la personne la plus réussie à sortir de la WWE de Vince McMahon, il n’est donc pas surprenant que les deux hommes se soient liés d’amitié au fil des ans.

S’exprimant sur Instagram Live en avril 2020, The Rock a décrit Vince McMahon comme un « ami très proche et confident » et, comme The Undertaker, a mentionné qu’il était difficile de rejeter les offres du président de la WWE.

«Vous ne dites jamais jamais à Vince McMahon, qui est depuis longtemps l’un de mes mentors dans l’entreprise. [Él es] un ami très, très proche et confiant. Tu ne dis jamais non

The Rock a ajouté qu’il envisagerait de retourner à la WWE pour faire face à son cousin réel, Roman Reigns, mais uniquement si l’emplacement et le modèle commercial étaient corrects.

« The Great One » n’a pas encore été intronisé au WWE Hall of Fame, ce qui rend inévitable qu’il réapparaîtra sur la programmation de la WWE dans les années à venir, même s’il ne revient pas pour un autre combat.

Hulk Hogan

L’attitude de ce “Mieux pour les affaires” Vince McMahon a permis à plusieurs superstars sur liste noire de revenir à la WWE, y compris Hulk Hogan.

En 2015, Hogan a été licencié par la WWE et retiré du Hall of Fame de l’entreprise après que l’audio de lui en utilisant un langage raciste ait émergé sur un enregistrement de 2007.

La fille de Hogan, Brooke Hogan, a déclaré à TV Insider en avril 2018 que son père serait toujours ami avec Vince McMahon, qu’il travaille ou non pour la WWE.

«Je sais que papa aura toujours une relation avec Vince, peu importe ce qui s’est passé publiquement. Ils ont une amitié et une relation d’affaires depuis si longtemps, je pense que le temps guérit tout. »

Trois mois après ces commentaires, Hogan a été réintégré au Temple de la renommée de la WWE et a recommencé à apparaître sporadiquement sur la télévision de la WWE vers la fin de l’année.

Sa première apparition télévisée avec la WWE est venue en novembre 2018 en tant qu’hôte de l’événement Crown Jewel en Arabie saoudite, tandis qu’elle a également participé à un segment avec Alexa Bliss à WrestleMania 35.

John Cena et Vince McMahon

Vince McMahon a eu des relations difficiles avec certains de ses meilleurs combattants dans le passé, mais on ne peut pas en dire autant de John Cena.

Fait intéressant, la première rencontre de Cena avec Vince McMahon ne s’est pas déroulée exactement comme prévu. Le président de la WWE a été « dégoûté » par les cheveux blonds de son futur champion du monde et a demandé aux stylistes de la WWE de se faire couper les cheveux immédiatement.

Au fil des années, Cena a fini par devenir la superstar la plus réussie de sa génération, et l’homme lui-même a déclaré à Jimmy Kimmel en 2020 que Vince McMahon était aussi un ami pour lui, ainsi qu’un patron.

« Il est bien plus que ça [un jefe] pour moi. C’est un ami, une figure paternelle, un mentor, un confident, il est plein de sagesse, mais surtout, oui, je le considère toujours comme mon patron. J’aime toujours recevoir des idées et ensuite devenir les miennes. «

En 2020, Vince McMahon a décrit Cena comme « le porte-étendard, la référence et la quintessence de ce que signifie être une superstar à la WWE et dans la vie » dans un message d’anniversaire sur Twitter.

