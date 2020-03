5 conseils pour affronter votre premier combat

L’un des moments les plus importants de la carrière de tout combattant ou combattant est sa première confrontation, la première représentation à l’intérieur d’une cage. Une bonne ou une mauvaise expérience peut marquer le succès ou l’échec d’une carrière. Tout le monde ne devient pas une star, mais beaucoup deviennent des professionnels. Beaucoup réalisent leur rêve. Beaucoup arrivent à UFC.

Et en MMA.UNO nous voulons vous donner cinq conseils Vous affrontez donc votre premier combat.

5 Faites confiance à votre coach

C’est votre premier combat, vous n’avez aucune expérience et la personne en qui vous avez le plus confiance est votre coach. Il sait exactement ce qu’est un combat et il vous connaît après un si long entraînement ensemble. Parce qu’il ne vous permettra pas d’entrer dans une cage sans avoir vérifié que vous pouvez le faire. Faites-lui confiance. Faites confiance à votre professeur.