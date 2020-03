5 des meilleures saisons de l’UFC «Ultimate Fighter» à découvrir

Avons-nous vu le dernier de “The Ultimate Fighter?” Cela reste à savoir, mais si vous cherchez quelque chose à regarder pendant l’épidémie de coronavirus, il y a quelques saisons qui valent votre temps.

L’émission a produit certains des meilleurs talents de l’UFC, notamment Forrest Griffin, Rashad Evans, Michael Bisping, T.J. Dillashaw et Robert Whittaker – qui sont tous devenus champions.

Il y a eu 28 saisons régulières de l’émission, sans compter les versions internationales. Mais en termes de talent, de calibre des combats, de personnalités et de rivalités entre entraîneurs, il y en a quelques-uns qui se démarquent.

Voici cinq des meilleures saisons “Ultimate Fighter” que chaque fan de combat devrait découvrir.

TUF 1: Team Liddell contre Team Couture

Il est difficile de ne pas inclure la première saison pour de nombreuses raisons. Bien que le format soit un peu étrange, certains combattants ne participant même pas à la compétition, nous avons obtenu le mélange parfait de personnages uniques, de futurs champions et une finale inoubliable.

La saison 1 a été créée en 2005 et comprenait des poids moyens et des poids lourds légers qui étaient entraînés par Chuck Liddell et Randy Couture. Le casting comprenait les goûts de Diego Sanchez, Kenny Florian, Chris Leben, Forrest Griffin et Stephan Bonnar.

C’était quand le monde a été présenté à un personnage unique à Sanchez, qui a diverti les téléspectateurs avec des escapades ivres, du yoga sous la pluie – et qui peut jamais oublier quand il s’est enveloppé dans du papier absorbant?

Le fauteur de troubles émotionnels Leben était un autre personnage intéressant qui s’est brisé avec les instigateurs Josh Koscheck et Bobby Southworth.

Mais le spectacle a été couronné par l’un des plus grands combats de l’histoire de l’UFC: la finale des poids lourds légers entre Griffin et Bonnar, un combat largement crédité du succès de l’UFC aujourd’hui.

Griffin a battu Bonnar, mais les deux combattants ont obtenu des contrats cette nuit-là, un moment inoubliable dans l’histoire de l’entreprise. Griffin est également devenu champion des poids lourds légers en battant Quinton Jackson à l’UFC 86.

