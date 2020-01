5 questions brûlantes avant Bellator 238 et les débuts de Cyborg

Le Forum à Inglewood, en Californie, accueillera la première grande carte Bellator de 2020 lorsque la plus grande signature de l’organisation depuis des années se prépare à faire ses débuts très attendus.

Le défi du titre de Cris Cyborg contre la championne en titre Julia Budd fait l’actualité sur une carte remplie de combats, avec un solide soutien fourni par un affrontement fascinant dans le Grand Prix Bellator poids plume. Ajoutez une multitude d’affrontements intéressants dans le mélange, y compris le retour d’Aaron Pico, et tout cela s’ajoute à une solide carte de combats sur la côte ouest.

Voici cinq questions brûlantes avant la nuit du combat samedi:

“The Jewel” peut-il revenir sur le défi de Cyborg?

L’ancien champion des poids plumes de l’UFC, Strikeforce et Invicta Cris Cyborg a remporté presque tout ce qu’il y a à gagner dans le sport du MMA. Elle a maintenant la possibilité d’ajouter une autre ceinture à son armoire à trophées en pleine croissance lorsqu’elle affrontera la championne féminine de 145 livres de Bellator, Julia Budd.

Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA) a perdu son titre UFC poids plume de manière spectaculaire contre Amanda Nunes, et sa quête pour revenir au sommet de la promotion s’est terminée de façon quelque peu acrimonieuse. Le Brésilien a finalement quitté l’UFC en tant que joueur autonome. Scott Coker et Bellator n’ont pas perdu de temps pour récupérer les services de Cyborg, et le promoteur qui a aidé à guider le Brésilien au sommet du MMA féminin pendant leur séjour avec Strikeforce lui a offert une chance de remporter l’or au championnat dans son premier combat pour la promotion.

Mais qualifier ce combat de simple couronnement reviendrait à manquer de respect à l’actuel champion. Budd (13-2 MMA, 7-0 BMMA) n’a pas perdu depuis qu’elle a été brassée dans la quatrième heure seulement par une jeune Ronda Rousey dans Strikeforce il y a neuf ans. Depuis lors, “The Jewel” est passée de force en force alors qu’elle a gravi les échelons pour devenir la reine régnante de Bellator de 145 livres. Elle a remporté le titre avec une finition TKO, et deux de ses trois défenses de titre à ce jour se sont également terminées par des arrêts. Une arrivée similaire sur Cyborg cimenterait son statut de combattante féminine la plus dominante de Bellator.

Cyborg se dirige vers le combat avec un point à prouver et une puce sur son épaule. Elle veut montrer au monde que sa défaite contre Nunes a été une aberration rare, et cherchera à servir le type d’affichage dominant que nous avons vu d’elle d’innombrables fois au fil des ans.

Mais contre Budd, elle fait face à une athlète prodigieuse qui sera probablement aussi forte qu’elle. Budd est un outsider en direct contre Cyborg, mais là encore, Nunes aussi à l’UFC 232…

1 2 3 4… 5.