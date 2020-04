5 raisons pour lesquelles tout n’est pas mauvais – Khabib vs Ferguson?

Bien que le jeu de combat soit suspendu en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, ce n’est pas tout à fait sombre.

Nous voulons tous voir UFC, Bellator et d’autres promotions MMA importantes dans les affaires et se battre. Certains ont vu les efforts extrêmes pour retirer l’UFC 249 et au-delà comme un signe d’espoir, tandis que d’autres l’ont jugé insensé. En fin de compte, l’organisation d’événements n’était tout simplement pas réaliste en cette période de crise mondiale, et ce concept a été renforcé jeudi lorsque les dirigeants d’ESPN et de Disney, à la demande du gouverneur de la Californie Gavin Newsom, ont fait ce que Dana White n’a pas fait et a débranché le spectacle du 18 avril.

Tous les événements annoncés à la suite de l’UFC 249 sont également suspendus indéfiniment, et on ne sait pas quand les combats reprendront. White insiste sur le fait que cela pourrait arriver dans un mois à partir de maintenant sur l’île privée, dit-il, il est sécurisé, mais il reste à voir s’il peut réussir à exécuter ce plan.

En supposant que la pandémie ne s’aggrave pas à un degré plus critique, l’hypothèse est que le sport finira par revenir, même de manière limitée. Les tentatives de sauvetage de l’UFC 249 ont plongé toute la promotion dans une boucle, mais les retombées de son report n’ont pas été toutes mauvaises.

Vous trouverez ci-dessous cinq revêtements d’argent pour les opérations d’arrêt temporaire de l’UFC.

Il y a encore de l’espoir pour Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson

Le produit final du hoopla UFC 249 aurait été un combat de titre intérimaire entre Tony Ferguson et Justin Gaethje. C’est un match incroyable qui doit beaucoup se produire à un moment donné, mais ce n’est pas le combat que le monde a promis ou veut voir le plus. Nous voulons tous que Ferguson monte enfin dans l’octogone avec le champion invaincu Khabib Nurmagomedov.

La nécessité de se précipiter pour un nouvel événement principal de l’UFC 249 lorsque Nurmagomedov a perdu son affrontement avec Ferguson pour la cinquième fois était par pur désespoir. Si «El Cucuy» avait perdu, cela aurait vraiment été dommage. Maintenant, il est absolument nécessaire de bien revenir au Nurmagomedov contre Ferguson.

Le match est sans doute le combat le plus important qui puisse être fait. C’est une bénédiction que cela ne se soit pas produit à l’UFC 249, car nous n’aurions pas obtenu la meilleure version de l’un ou l’autre combattant dans ces conditions de toute façon. L’UFC aura maintenant le temps de s’assurer que cela se passe de manière à ce que les deux athlètes soient correctement préparés.

Conor McGregor contre Justin Gaethje peut arriver maintenant

Avant que tout ne soit plongé dans le chaos, il y avait de plus en plus de discussions sur le fait que Gaethje était le candidat principal au tirage au sort pour une confrontation estivale avec Conor McGregor. Gaethje entrant dans l’UFC 249 a temporairement jeté cette idée dans le désarroi, car une victoire sur Ferguson aurait fait de Gaethje le champion par intérim et mis en place un rassembleur de titres avec Nurmagomedov.

Peut-être que le match avec McGregor serait venu après cela et aurait été encore plus doux avec un titre, mais je préférerais le voir maintenant, avec un homme utilisant la victoire comme trajectoire vers un tir au titre légitime. Gaethje est un test fascinant pour McGregor avec son approche de tuer ou être tué, et c’est le bon moment pour mener un tel combat.

Si l’UFC 249 allait de l’avant, cela aurait laissé McGregor dans un endroit étrange et comme quelque chose d’un homme extérieur en termes de prétendants légers. Mais maintenant, il a un match qui est parfaitement logique, et j’espère que cela se fera.

La chance de la clarté des poids coq

L’une des cartes qui a été victime des événements suspendant indéfiniment l’UFC est l’UFC 250, qui était initialement prévue pour le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil, avec une tête d’affiche du titre des poids coq entre Henry Cejudo et Jose Aldo. Le match a été fortement critiqué dès le début, car Aldo recevrait un tir au titre après des défaites consécutives dans une division où il détient exactement zéro victoire en carrière.

Aldo a essentiellement reçu le tir au titre parce que A) White pensait avoir battu Marlon Moraes lors de ses débuts de 135 livres à l’UFC 245; B) Il reste nul au Brésil, et l’UFC avait besoin de quelqu’un avec sa valeur de nom pour faire la une du pays, et; C) Pour son curriculum vitae et le fait que sa course en tant que champion poids plume a été l’un des grands titres de l’histoire de l’UFC.

Pourtant, Aldo ne méritait pas le coup, surtout lorsque le poids coq est l’une des divisions les plus profondes de l’UFC en ce moment. Aljamain Sterling, Petr Yan, Cory Sandhagen et Moraes sont tous plus dignes de se battre, et j’espère que cette pause offre une chance d’appuyer sur le bouton de réinitialisation et de faire un combat pour le titre plus légitime pour la première défense de Cejudo.

Nous allons obtenir des cartes de combat incroyablement empilées

Lorsque le moment sera venu pour que les événements recommencent à battre leur plein, l’UFC va avoir pas mal de combats à rattraper. White insiste sur le fait que chaque athlète de l’alignement obtiendra les combats dus sur son contrat, et les noms les plus notables seront sûrement repoussés au premier rang de la file d’attente.

Cela devrait signifier des cartes de combat incroyablement profondes à l’avenir. Combats de titres multiples, affrontements qui auraient généralement pour titre ou co-titre une carte remplissant une carte principale ou des préliminaires; attendez-vous à une réelle profondeur pendant au moins les premiers mois une fois les choses réinitialisées.

Des congés indispensables pour les employés de l’UFC

Le personnel de l’UFC est une collection de héros méconnus qui ne reçoivent pas assez d’éloges pour les efforts hebdomadaires nécessaires pour que les événements se produisent. Je ne parle pas de White, des entremetteurs ou d’autres cadres de haut niveau. Ce sont les travailleurs des relations avec les médias, le personnel de production, les machinistes et plus encore.

Il faut une armée pour réussir les événements au niveau de l’UFC, et cela se produit presque à chaque fois. J’ai couvert d’autres sports majeurs de la NBA à la LNH en passant par la MLS, et l’UFC a une opération aussi serrée que n’importe laquelle d’entre elles. Par rapport aux autres promotions MMA? C’est la nuit et le jour.

Les personnes qui font que cela se produit travaillent sans relâche et jusqu’à l’os. Avec 42 événements par an, comment pourraient-ils ne pas être épuisés? C’est une mouture impitoyable, et bien que ce ne soit pas ce que tout le monde veut, le temps de se reposer, de récupérer et de recharger sera certainement apprécié par ceux qui rebondissent d’un endroit à l’autre dans le monde pour aider à satisfaire le calendrier UFC sans fin.

