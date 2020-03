7 choses ridicules à ne pas faire lors de l’entraînement d’un art martial

En tant qu’artistes martiaux qui s’améliorent continuellement, nous ne réalisons pas toujours ce que nous faisons de mal. Il y a de mauvaises habitudes qui peuvent conduire à l’échec. Si nous ne faisons pas quelque chose pour les corriger immédiatement, nous n’atteindrons peut-être pas nos objectifs. Si vous êtes prêt à être le meilleur artiste martial possible, alors nous vous invitons à lire le 7 choses à ne jamais faire lors de l’entraînement:

7 Pensez à être promu du grade

Oui, nous voulons tous être promus. Mais se voir attribuer un rang plus élevé n’est pas la fin des arts martiaux. Tout le monde peut acheter une ceinture noire ou violette et lorsque vous devenez obsédé par la promotion, vous manquez la chose la plus importante dans le parcours des arts martiaux: les expériences que vous obtenez sur cette route. Ce qui rend un grade / ceinture vraiment spécial, c’est comment vous l’avez fait – d’être constamment forcé de taper par des personnes avec des ceintures plus hautes ou même de découvrir leurs tactiques et de les utiliser contre eux, c’est ce qui compte.

