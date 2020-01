7 combats (pas encore confirmés) que nous voulons voir

Pour les premiers mois de 2020, nous avons confirmé des combats très importants, mais nous espérons que beaucoup d’autres auront lieu tout au long de l’année. Beaucoup qui n’ont pas été confirmés, bien que certains y aient fait allusion, ou même certains soient en cours de négociation.

Et nous apportons une liste avec 7 combats que nous voulons voir dans UFC cette année. Nous laisserons de côté ceux qui sont confirmés.

Ces deux combattants sont les leaders incontestés de la division féminine de l’UFC. Non seulement ils sont champions, mais ils semblent invincibles. Il semble en effet que la seule façon pour l’un des deux de perdre est de se retrouver face à face dans l’octogone.

Jusqu’à présent, les visages ont été vus deux fois, avec deux victoires pour l’actuel champion du monde poids coq et champion du monde poids plume, tous deux par décision, la première à l’unanimité (UFC 196) et la seconde divisée (UFC 215).

Il semble impossible que “La Leona” tombe pour voler, mais ce ne serait pas la première fois, encore moins que “La Bala” se bat dans le poids coq. Nous pensons que c’est le meilleur combat qui puisse être fait actuellement parmi les femmes de l’UFC et nous voulons le voir en 2020.

Comme dans le cas précédent, beaucoup pourraient se demander quel sens a un troisième combat quand l’un des acteurs impliqués a triomphé dans les deux précédents. Non seulement cela, mais “Bones” a gagné par décision unanime de “DC” à la première occasion (UFC 182) et l’a terminé à la seconde (UFC 214). Pourquoi en voudrais-je un troisième?

La chose change si nous pensons que cela pourrait arriver dans le poids total, et même pour le championnat du monde de poids total que Stipe Miocic détient maintenant. Nous pensons que si Cormier reçoit le match revanche et récupère le titre, il prendra sa retraite au sommet de la vague. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de souhaiter qu’il ait la trilogie avec Jones pour ce sceptre.

Ce combat pourrait avoir lieu en ce moment, quel que soit le championnat du monde poids plume. Mais nous comprenons que “Blessed” sera le nouveau challenger du titre, faisant attendre d’autres noms comme Zabit Magomedsharipov ou The Korean Zombie. En parlant de l’est, nous ne voulons pas l’ignorer et nous l’inclurons dans l’équation.

Personnellement, je pense que Holloway va récupérer le championnat. Une fois que cela se produit, nous aimerions voir les visages du Russe et du Sud-Coréen. Deux combats magnifiques avec deux concurrents qui méritent une chance au titre.

Tout d’abord, nous aimerions également voir une revanche entre «The Notorious» et Khabib Nurmagomedov. Mais étant donné que ce combat a eu lieu l’année dernière, nous voulons nous concentrer sur un autre qui serait également très intéressant.

En fait, je n’aurais rien à envier au premier. De plus, cela pourrait même être encore plus divertissant pour les fans étant donné la façon dont “El Cucuy” se bat. Imaginez maintenant que Ferguson bat Khabib et est couronné champion du monde des poids légers et McGregor fait de même avec Donald Cerrone, devenant le challenger du titre.

Les titres n’ont pas d’importance ici, nous allons mettre de côté le Wélter World Weight Championship, sans oublier que le “Gamebred” pourrait être le prochain concurrent.

Ces deux combattants ont une histoire intéressante derrière, d’abord d’amitié et maintenant d’inimitié. C’est peut-être le combat le plus intéressant à faire dans les 170 livres d’UFC. Sans aucun doute l’un de ceux que nous voulons voir en 2020.

Si “Borrachinha” n’avait pas été blessé, ce combat était peut-être désormais annoncé. Mais malheureusement, il s’est blessé, il devra donc attendre qu’il se remette pour avoir une chance de remporter le Championnat du monde des poids moyens. Pendant ce temps, le challenger est peut-être Yoel Romero, qui donnerait un combat avec “The Last Stylebender” également intéressant.

Mais ce qu’il faut faire, c’est Adesanya vs Costa. Les deux sont le sang nouveau de la division, les nouvelles étoiles, les nouveaux leaders, et ils doivent se faire face afin que nous sachions tous qui est le meilleur. Ils prennent le témoin des meilleurs qui ont traversé 185 livres et 2020 est l’année pour eux d’entrer en collision.

Joanna Jedrzejczyk sera la prochaine candidate au Championnat du monde de poids de paille, mais nous comprenons que “Thug Rose” reviendra dans le courant de cette année pour tenter de récupérer sa couronne. Et sans oser avancer si le Polonais ou «Magnum», actuel propriétaire du titre », l’emportera, on veut voir Namajunas face au combattant chinois.

Nous l’avons vue deux fois contre Jedrzejczyk, qu’elle a battue deux fois. Première fin au premier tour (UFc 217) et deuxième par décision unanime (UFC 223). Ce serait une trilogie intéressante, mais nous voulons d’abord voir un combat qui n’a pas eu lieu jusqu’à présent entre deux des 115 meilleurs livres du monde.