7 combattants de la WWE détestés dans les coulisses

Lorsqu’une superstar de la WWE fait quelque chose pour agacer la direction de l’entreprise, il est souvent rapporté qu’elle a reçu une « haine dans les coulisses » à cause de ses actions.

En 2015, par exemple, Lana et Rusev ont eu des ennuis après que des nouvelles de leur engagement dans la vie réelle ont fait surface à un moment où les deux Superstars étaient impliquées dans une histoire romantique avec Dolph Ziggler et Summer Rae, respectivement, dans le Programmation WWE.

Cela a incité la WWE à éliminer le grand angle, Rusev devenant membre de la faction de la Société des Nations après la fin de son association à l’écran avec Lana.

Cinq ans après cet incident, il semble y avoir eu plus de rapports de haine dans les coulisses en 2020 que dans toute autre année récente, malgré le fait que nous ne sommes qu’à la moitié de l’année.

Dans cet esprit, jetons un coup d’œil à sept superstars de la WWE qui auraient lutté dans les coulisses au cours des 6 derniers mois.

Nia Jax (RAW)

Voici l’endroit où Nia Jax a blessé Kairi Sane. Elle jeta clairement Kairi tête la première dans les marches en acier. Incroyable. #WWERAW #RAW pic.twitter.com/y0CYgDDP93 – Just Alyx (@ Vx1AlyxsWorld) 2 juin 2020

Nia Jax a été accusée d’être une lutteuse précaire sur le ring pendant plusieurs années, en particulier en 2018 lorsqu’elle a frappé Becky Lynch au visage en RAW, provoquant l’abandon de «l’homme» de son combat contre Ronda Rousey dans Survivor. Séries.

Plus tôt cette année, Jax est revenu à l’action pour la première fois en 12 mois après une opération au genou, et il n’a pas fallu longtemps pour que les inquiétudes concernant la sécurité de ses adversaires émergent.

Comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessus, Kairi Sane a subi une blessure à la tête après que Jax l’a jetée très fort sur les escaliers en acier.

Bryan Alvarez de The Wrestling Observer a rapporté que quelqu’un à la WWE lui avait dit que l’incident était « à mille pour cent la faute de Nia » et « qu’elle doit être licenciée ».

C’était affreux. Le fait que vous pouviez entendre Kairi essayer de dire quelque chose et Nia la jetant négligemment dans le tendeur inférieur. pic.twitter.com/nmbmULsUSl – ☆ Ashley ☆ (@deadly_ashley) 21 avril 2020

De même, sa bombe à boucle a été fortement critiquée et la cause de son interdiction ces derniers temps.

Angelo Dawkins | Montez Ford (WWE RAW)

En raison de la pandémie de COVID-19, les émissions de la WWE ont eu lieu sans ventilateur pendant plus de deux mois entre mars et mai 2020.

L’épisode du 25 mai de WWE RAW a vu l’introduction de « fans » derrière les écrans au bord du ring, avec des recrues du WWE Performance Center représentant des membres du public.

Les recrues de PC ont respecté les directives de distanciation sociale en se détachant de leurs collègues tout en regardant des épisodes de RAW, SmackDown et NXT. Cependant, cela ne s’est pas produit le 15 juin lorsque The Street Profits est entré dans le public pour entrer en collision avec les cinq plus, ainsi que certains fans de la WWE sélectionnés qui étaient également présents.

Tom Colohue de Sportskeeda a rapporté que, alors qu’Angelo Dawkins et Montez Ford ont été impliqués avec des fans pendant leur manche pendant des années, cette manche particulière a provoqué une certaine contrariété dans les coulisses alors que les champions de l’équipe RAW étaient opposés les modèles de distance sociale.

Cependant, The Street Profits ne semble pas avoir subi de punition à l’écran pour leurs actions, car ils ont retenu leurs titres contre The Viking Raiders une semaine plus tard sur RAW.

Rob Gronkowski (hôte WWE WrestleMania 36)

Rob Gronkowski devait participer à un combat au sein de la WWE, un jour après qu’il a été annoncé comme la dernière firme de haut niveau de la société en mars 2020.

L’ancienne star des New England Patriots est apparue sporadiquement à la télévision WWE avant son rôle d’hôte de WrestleMania 36, ​​où il a battu Mojo Rawley pour entamer un règne de 57 jours en tant que champion 24/7.

Depuis lors, on a appris que Gronkowski avait causé un retard de deux heures dans le tournage de WrestleMania en raison de son hésitation à sauter d’une plate-forme à un groupe de Superstars. En fin de compte, Vince McMahon a dû exécuter lui-même le tour pour montrer à l’animateur ‘Mania comment c’était fait.

Sean Ross Sapp de Fightful a rapporté qu’un grand nom de la distribution de la WWE lui avait dit que Gronkowski était un « clown foutu dont nous nous portons beaucoup mieux sans ».

Depuis lors, il a été confirmé que Gronkowski a décidé de retourner dans la NFL avec les Buccaneers de Tampa Bay, mettant fin à sa courte carrière à la WWE après seulement 10 semaines.

Sa dernière apparition télévisée a eu lieu en juin 2020 lorsqu’il a perdu le championnat 24/7 contre R-Truth dans un segment de comédie sur RAW.

Randy Orton (RAW) | Tommaso Ciampa (NXT)

Randy Orton et Tommaso Ciampa ont participé à un échange de mots durs sur le réseau social Twitter après l’événement WWE NXT TakeOver: In Your House.

Les lutteurs se frappent souvent les jambes lors de l’exécution de certains mouvements pour les rendre plus choquants, mais le coup de pied de Ciampa dans son combat contre Karrion Kross dans In Your House a clairement laissé Orton moins impressionné.

Entendu #WWENXT #TakeoverInYourHouse était super! Slappin ma jambe pour vous les gars. Cordialement #legslap – Randy Orton (@RandyOrton) 8 juin 2020

L’ancien champion de NXT a répondu que sa fille s’endormait après avoir vu Randy Orton se battre, suscitant des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir une rencontre possible entre les deux à l’horizon.

Selon Bryan Alvarez de Wrestling Observer, Vince McMahon « Je déteste l’idée. » De même, il a été révélé que s’il n’y a pas d’histoire entre les deux, il est interdit aux superstars de s’attaquer mutuellement sur les réseaux sociaux.

Álvarez a déclaré que McMahon « n’était pas satisfait » de la récente interaction sur Twitter, il sera donc intéressant de voir si un combat entre les deux hommes se concrétisera.

Pour ce que ça vaut, Orton a déclaré dans de récentes interviews aux médias qu’il aimerait travailler avec Ciampa un jour, mais il pense que la NXT Superstar doit adopter un style sur le ring plus sûr pour prolonger sa carrière.

Sami Zayn (WWE SmackDown)

La superstar de SmackDown, Sami Zayn, a été déchue du championnat intercontinental en mai 2020 après avoir décidé de cesser de travailler sur les spectacles de la WWE pendant la pandémie de COVID-19.

Cela a conduit à un tournoi de huit joueurs sur SmackDown pour couronner un nouveau champion, AJ Styles battant Daniel Bryan en finale pour remporter le championnat intercontinental pour la première fois de sa carrière.

Dave Meltzer du Wrestling Observer a rapporté que bien que personne à la WWE ne critiquera publiquement Zayn pour ne pas travailler, il y a « beaucoup de mécontentement » dans les coulisses de sa décision.

Quand il a été annoncé que le championnat intercontinental serait vacant, de nombreux fans ont souligné sur les réseaux sociaux que la WWE avait adopté une approche différente avec le championnat NXT Cruiserweight de Jordan Devlin.

Devlin, qui est en Irlande et ne peut pas voyager aux États-Unis, a gardé son championnat Cruiserweight tandis qu’un tournoi a eu lieu à NXT pour couronner un nouveau champion provisoire Cruiserweight.

En revanche, Zayn a simplement été dépouillé de son titre, ce qui signifie que Styles est le champion intercontinental officiel, pas intérimaire.

Se joindre à Fight News! Les meilleures informations sur la lutte, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre source dans Google Actualités, pour être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs de la lutte libre nationale et internationale.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40 000 abonnés.