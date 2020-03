7 grands films MMA que vous devez voir tout de suite

Vous n’avez pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir que vous êtes un amoureux des arts martiaux mixtes (vous visitez le site MMA.uno), donc, nous présentons ici sept films afin que vous puissiez vous asseoir sur le canapé et en profiter avec du pop-corn.

Comme critère de sélection des films, nous avons décidé qu’ils devraient être clairement liés aux arts martiaux mixtes (aspects tels que combat au sol, gants MMA, combat en cage ou en anneau, combinaison de styles, etc.).

7BLOODSPORT (1988)

Dans le but d’honorer son professeur Senzo Tanaka, le capitaine des forces armées américaines Frank Dux (Jean-Claude Van Damme) décide d’entrer dans le Kumite, un tournoi de combat situé à Hong Kong, qui implique les meilleurs combattants du monde.

Le format du tournoi est simple: celui qui perd le match est éliminé et celui qui gagne passera au tour suivant jusqu’à la finale. Pendant le combat, Dux tombe sur le monarque Chong Li (Bolo Yeung), qui tentera de détrôner pour être le champion.

Le film est immédiatement devenu partie intégrante de la culture populaire, grâce à des personnages comme Frank Dux, Chong Li (Bolo Yeung), Ray Jackson (Donald Gibb) et Paco (Paulo Tocha). De plus, la chanson “Fight to Survive” interprétée par Stan Bush, est maintenant un classique du cinéma d’arts martiaux.

Ce tournage est d’une grande importance, car si nous analysons les origines et les intentions du UFC, on a cherché à inclure les meilleurs combattants de chaque discipline pour se mesurer et ici vous pouvez voir différents styles tels que le muay thai, le sumo, le kung fu et bien d’autres.

