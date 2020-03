8 excellents conseils pour améliorer la force et la masse musculaire

La chose la plus importante pour augmenter votre masse musculaire est de gagner en force, pour cela, nous avons fait cet article où nous inclurons 8 conseils pour la formation de force et de masse musculaire, avec lesquels vous pouvez améliorer vos progrès et éviter la stagnation, les utiliser dans votre programme d’entraînement et vous serez agréablement surpris.

4Vous devez vous entraîner en permanence

Vous ne pouvez pas vous entraîner une fois par mois et voir une sorte de augmentation de la force ou de la masse musculaire. Vous ne pouvez pas vous entraîner sporadiquement tout au long de l’année – par exemple, uniquement pendant les mois de février, juin et octobre et attendre de voir les résultats.

Bien qu’il faudra quelques repos Quelques semaines peuvent être bénéfiques, par exemple, une personne qui s’entraîne deux fois par semaine pendant 52 semaines gagnera plus de force et de masse musculaire à long terme qu’une personne qui s’entraîne cinq fois par semaine pendant 20 semaines par an.

La persévérance est la clé, ce sport est une course longue distance.

Dana White dit qu’elle prévoit de faire de l’UFC 249 la meilleure carte de l’histoire du sport