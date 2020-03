A.J. McKee vs. Darrion Caldwell annoncé pour le Bellator 244

AJ McKee

Un grand test aura AJ McKee dans son prochain combat. Le poids plume affrontera l’ancien champion des poids coq Darrion Caldwell dans Bellator 244

L’annonce a été faite par l’organisation le matin de ce lundi.

McKee, tentera d’élargir son invaincu et d’obtenir sa victoire 17. Le Californien est considéré comme la grande promesse de Bellator MMA. Dans son dernier combat, il a terminé Derek Campos dans Bellator 236.

Caldwell vient à la recherche de sa troisième victoire en poids coq après avoir perdu la ceinture de poids coq de Bellator et le match revanche entre Kyoji Horiguchi. Après les deux défaites, il a décidé d’entrer dans le tournoi poids plume et où il a battu Georgi Karakhanyan et Adam Borics

Le Bellator 244 se tiendra le 6 juin au Wintrust Arena de Chicago, Illinois