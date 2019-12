À la suite de l’UFC Busan, Conor McGregor fait l'éloge de Frankie Edgar: «Forever an icon»

D'un ancien champion de l'UFC à un autre, Conor McGregor a un message positif pour Frankie Edgar.

"The Answer" a subi une défaite rapide par KO contre "The Korean Zombie" Chan Sung Jung dans l'événement principal de l'UFC Busan samedi et après, Edgar s'est retrouvé confronté à des critiques de sa performance. Il a abordé la question dans un tweet auquel McGregor a répondu par la suite.

Pourquoi les commentaires négatifs vous parviennent-ils toujours le plus? Merci pour l'amour de la plupart d'entre vous. Pour les autres, je suis sûr que ce ne sera pas votre dernier commentaire merdique à raconter. Ne donnons pas le pouvoir à ces gens. Merci pour le ❤️ aux vrais là-bas! #Fe

– Frankie Edgar (@FrankieEdgar) 23 décembre 2019

En réponse, McGregor – qui a échangé des barbes avec Edgar en public car les deux ont été liés à un combat potentiel à plusieurs reprises – a offert des mots de soutien à l'ancien champion des poids légers de l'UFC, faisant référence à Edgar comme "une icône".

Rappelez-vous ce qui a été dit lors des fusillades Frankie!

Restez bas et gardez firin !!!

Toujours une icône dans ce jeu! #FrankieBaby

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 23 décembre 2019

Ensuite pour McGregor, il affrontera Donald Cerrone dans l'événement principal des poids mi-moyens de l'UFC 246 à Las Vegas.