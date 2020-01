À quel point Conor McGregor a-t-il besoin d’une victoire?

Le calendrier 2020 de l’UFC démarre avec éclat samedi soir, alors que la plus grande star des arts martiaux mixtes revient après une interruption de plus d’un an.

L’ancien champion des poids légers et des plumes de l’UFC, Conor McGregor, fait la une de l’UFC 246 dans une lutte contre les poids welters contre le célèbre vétéran Donald Cerrone. Sur le papier, le jumelage semble simplement être un combat amusant pour les fans, mais il arrive à un moment important dans la carrière des deux combattants. Le résultat aura également un impact majeur sur les plans d’affaires de l’UFC pour le reste de l’année.

Et même si un fan occasionnel peut parcourir la programmation de la soirée et penser «carte à un combat», la vérité est que, avec un peu de fouille, vous constaterez qu’il existe plusieurs correspondances de conséquence majeure à la fois pour leurs divisions respectives et les carrières des combattants impliqués.

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Sans plus tarder, voici six questions brûlantes qui entrent dans la carte.

****

Conor McGregor peut-il toujours le mettre dans la cage?

Ne vous y trompez pas: McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) déplace toujours l’aiguille. Des plus grandes émissions sportives grand public à la section des commentaires des sites MMA (où les gens se plaignent «trop de Conor» tout en lisant eux-mêmes chaque histoire McGregor sur un site MMA donné), l’UFC a accordé plus d’attention cette semaine que, enfin, la dernière fois que nous avons vu McGregor se battre il y a 15 mois.

Donc, si les gens veulent se plaindre que le public en a marre de McGregor, déteste vous le révéler: cette semaine a montré le contraire.

Mais alors, une part importante de l’intérêt pour ce combat repose sur une prémisse simple: McGregor peut-il toujours livrer la marchandise là où elle compte, dans la cage?

Nous sommes à plus de trois ans de sa dernière victoire, son effort pour remporter le titre léger contre Eddie Alvarez à l’UFC 205. Demandez au Fedor Emelianenko de 2011 ou au Chuck Liddell de 2009 à quel point les choses peuvent changer en trois ans.

McGregor a dit toutes les bonnes choses pendant la semaine de combat de l’UFC 246: il nettoie son acte, il ne s’est jamais entraîné plus fort, il met ses indiscrétions dans son passé. L’UFC lui offre la meilleure opportunité qu’il aura jamais de reprendre sa balle rapide en le mettant avec un combattant qu’il devrait battre à Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC).

S’il le fait, il pourra à nouveau appeler ses propres coups. Si non? Eh bien, à un moment donné, peu importe la taille de votre conversation, vous devez être en mesure de sauvegarder vos mots.

