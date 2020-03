À quelle hauteur Deiveson Figueiredo a-t-il grimpé?

Deiveson Figueiredo a remporté sans doute la plus grande victoire de sa carrière en éliminant Joseph Benavidez à l’UFC lors de l’événement principal ESPN + 27.

Mais parce que Figueiredo avait manqué le poids de 2,5 livres la veille, il n’était pas éligible pour remporter le titre de poids mouche vacant de l’UFC. Benavidez était éligible, mais n’a pas réussi pour la troisième fois de sa carrière à l’UFC.

Même si Figueiredo n’a pas pu remporter le titre avec sa victoire par élimination directe, cela ne le retiendra pas dans le dernier classement USA TODAY Sports / MMA Junkie. Mais à quelle hauteur a-t-il grimpé et jusqu’où Benavidez est tombé avec la perte.

De plus, quelles ont été les répercussions dans la division poids plume des femmes, dans laquelle les anciennes championnes de l’Invicta FC Felicia Spencer et Megan Anderson ont toutes deux remporté des victoires par élimination directe et ont plaidé pour être le prochain challenger de la double championne Amanda Nunes?

Jetez un œil à tous les mouvements dans les derniers classements. Cette semaine devrait également créer un certain mouvement, avec la lutte pour le titre des poids moyens entre le champion Israel Adesanya et Yoel Romero, et la lutte pour le titre féminin des poids paille entre le champion Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk.

Pour savoir où se situent vos combattants préférés dans les derniers classements, faites défiler vers le haut de la page et sélectionnez une division dans le menu déroulant.

Critères de classement

Le classement prend en compte les victoires / pertes d’un combattant, la qualité de la compétition, le taux de finition / domination et la fréquence des combats.

Les combattants ne peuvent plus être classés après avoir été inactifs pendant 24 mois, soit en raison de blessures, de suspensions de drogue / de conduite, de différends contractuels ou de hiatus auto-imposés.

Les combattants purgeant une suspension de drogue / conduite sont éligibles pour être classés, tant qu’ils ne sont pas inactifs pendant plus de 24 mois.

Au mieux de nos capacités, les combattants seront classés dans leur catégorie de poids principale. Les combats et combats de poids variable en dehors de la catégorie de poids principale du combattant peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le classement. Cependant, les non-titulaires de titre peuvent être classés dans une seule catégorie de poids à un moment donné, et dans la plupart des cas, ils ne seront pas classés dans une nouvelle catégorie de poids jusqu’à ce qu’ils aient eu leur premier combat à ce poids.