A quelques jours de l’UFC 247, Jon Jones affirme avoir laissé sa mauvaise phase derrière lui

Le champion semi-complet de UFC, Jon Jones, il faut parler de sa qualité technique. Considéré par beaucoup, le meilleur combattant MMA de tous les temps, le champion est dans une bonne phase après avoir laissé derrière lui les controverses qu’il y a longtemps.

Près d’une nouvelle ceinture de défense, qui aura lieu ce samedi, à l’UFC 247. “Bones”, eu un entretien avec Ariel Helwani, où il a parlé de sa nouvelle phase.

«J’ai l’impression que la tempête est derrière. Ce fut un voyage intéressant et j’ai beaucoup appris. Je suis juste reconnaissant. Je suis reconnaissant de ces leçons que j’ai pu apprendre. Je suis reconnaissant à Dieu de m’avoir fait traverser cela et de m’avoir permis d’apprendre après tout cela. Oui, je pense que mes meilleurs jours sont à venir. Je sens que je suis maintenant dans une bonne phase de ce que signifie être un père, un combattant professionnel et une personne avec une grande responsabilité, et je suis excité à ce sujet et j’ai l’impression que je vais bien », affirmé “Bones.”

Ces dernières années, Jon Il a été accusé de dopage, de problèmes avec la police et s’est retrouvé en prison. Le champion a perdu la ceinture de champion et Il n’a vu aucune action pendant plus d’un an.

Jones, Il a eu un retour réussi. L’Américain a récupéré sa ceinture UFC 232quand il a fait face Alexander Gustafsson. Depuis lors, il a fait deux défenses de ceinture et est prêt à faire le troisième, face à Dominick Reyes ce samedi.

Près d’une autre défense, le champion a déclaré qu’il avait aidé à changer des vies avec son exemple. Au milieu d’une bonne phase, Jones Il vit dans l’attente que l’avenir lui réserve.

«Vous ne pouvez jamais rien promettre dans la vie. On ne sait jamais ce qui s’en vient. Mais je sens que je suis très bien et très encouragé à continuer d’être la meilleure personne possible et d’aider dans ce que je peux. Je n’ai jamais été aussi excité par mon avenir. Je ne vois que de grandes choses »conclut-il.