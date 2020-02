À quoi ressemblait la voiture de BJ Penn après l’accident

Il y a quelques jours, la légende des arts martiaux mixtes BJ Penn a subi un accident de voiture et a dû être transporté à l’hôpital pour l’évaluer et se remettre des dégâts. Le représentant de la famille, Gary Levitt, a confirmé au MMA Fighting que tout était en cours d’enquête et que Penn avait été mis KO par le coup d’Aibarg. Pour le moment, on ne sait rien d’autre que dans le mauvais est bien.

La voiture de BJ Penn après l’accident

En attendant plus d’informations, grâce à TMZ.com nous pouvons voir comment était ta voiture après l’accident

Cela se produit seulement cinq mois après le licenciement du combattant vétéran. Ceci après un combat qui était en dehors d’un établissement est apparu. De toute façon, Dana White il a dit qu’il donnerait un dernier combat à l’UFC pour dire au revoir. Mais pour le moment, on ne sait pas quand BJ Penn reviendra dans l’octogone.

Nous voulons que la légende se remette parfaitement et puisse se battre à nouveau, même une dernière fois, et dire au revoir aux meilleures formes de MMA. Bien que nous ne puissions pas confirmer qu’après un nouveau combat, il prend sa retraite. Bien que la vérité soit qu’en ce moment, nous ne pouvons rien confirmer de son avenir en tant que combattant.