À quoi s'attendre de doubleheader

HONOLULU – Bellator revient à Hawaï pour la deuxième année consécutive avec un autre double tête de deux nuits.

Vendredi, l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, Josh Barnett, fera ses débuts promotionnels attendus en affrontant Ronny Markes dans l'événement principal de «Bellator 235: Salute the Troops».

Samedi, la propre Hawaï Ilima-Lei Macfarlane défendra son titre de masselotte contre Kate Jackson dans la vedette Bellator 236. L'événement co-principal comprend la poursuite du grand prix poids plume, comme A.J. McKee rencontre Derek Campos en premier quart de finale du tournoi.

Pour un aperçu des éléments à surveiller et des intrigues clés avant le week-end, regardez l'aperçu ci-dessus avec Dan Tom de MMA Junkie et Rob DeMello de KHON.

Le Bellator 236 (DAZN, 22 h HE) est le deuxième des événements consécutifs de la promotion au Neal S. Blaisdell Center. Le Bellator 235 vendredi (Paramount / DAZN, 22 h HE) est la deuxième année de la promotion d'un événement «Saluez les troupes» en collaboration avec l'USO et sera suivi exclusivement par des militaires de la Joint Base Pearl Harbor-Hickam à Honolulu.

