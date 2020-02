Aalon Cruz affirme que l’élan est de retour pour se battre

VIRGINIA BEACH, Virginie – À la sortie de la série Contender de Dana White l’été dernier, l’UFC sur ESPAL + 27, Aalon Cruz, a connu une vague d’élan.

Son coup de genou volant viral sur Steven Nguyen au DWCS 22 lui a valu un contrat automatique avec le président de l’UFC Dana White en juillet. Depuis ce temps, cependant, Cruz (8-2 MMA, 0-0 UFC) est sur le plateau, soignant une blessure au pouce.

“Dans ce combat, j’ai en fait partiellement déchiré mon UCL dans mon pouce et tendu deux autres ligaments”, a déclaré Cruz au MMA Junkie mercredi. «C’était au point où je ne pouvais pas tourner une poignée de porte. Je ne pouvais pas ouvrir une bouteille d’eau. Je ne pouvais rien faire. “

La blessure a même empêché Cruz de se battre dans sa ville natale de Tampa, en Floride, en octobre dernier. C’était frustrant, a déclaré Cruz, mais il a dû faire ce qui était le mieux pour son corps et s’en remettre.

“Il y a eu une bagarre à Tampa – dans ma ville”, a expliqué Cruz. «C’était vraiment difficile pour moi de ne pas avoir ce combat, car il est rare qu’ils viennent même à Tampa. Ils viennent à Tampa comme une fois tous les trois ans. Je réfléchissais vraiment, “Peut-être, je vais juste là-dedans et j’espère que je ne toucherai pas mon pouce. J’essaierai de terminer le combat en 30 secondes. Évidemment, c’est vraiment difficile à faire. Nous avons juste pris notre temps et nous voulions être prêts pour les débuts et vraiment faire une déclaration pour mon premier combat. »

Bien que presque sept mois se soient écoulés depuis son élimination directe, Cruz pense que l’élan est de retour. Bien qu’il ait peut-être disparu au cours des derniers mois, la récente re-promotion de l’arrivée par l’UFC a reconstruit ce qui a été perdu, selon Cruz.

“J’ai certainement perdu une partie de l’élan”, a déclaré Cruz. “Pour ma part, j’ai dit aux gars des médias (sociaux de l’UFC),” Quand vous avez posé pour la première fois ce genou volant, je n’y ai pas été tagué. ” Ensuite, fatigué de le republier sur mon Instagram et j’ai été bloqué pendant sept jours, donc c’était difficile. Ils l’ont juste republié cette semaine sur tous leurs réseaux sociaux et ils m’ont tagué et tout. Maintenant, je retrouve tout ce battage médiatique. Tout le monde me frappe et tout le monde est prêt à me voir. On leur rappelle: “Je me souviens de ce combat.” Maintenant, ils sont prêts à me voir faire mes débuts. Je pense que le battage médiatique est de retour. “

Cruz prend le remplacement à court préavis et son nouveau venu promotionnel Spike Carlyle (8-1 MMA, 0-0) à l’UFC sur les préliminaires ESPN + 27. La carte a lieu samedi à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte est diffusée sur ESPN +.

Découvrez l’intégralité de l’UFC de MMA Junkie sur ESPN + 27 avec Aalon Cruz dans la vidéo ci-dessus.

.