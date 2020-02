Aaron Chalmers prévoit de «faire sauter le toit»

Les précédents combats de MMA d’Aaron Chalmers ont été accompagnés d’un ordre dramatique et de stress important alors que la star de MTV devenue combattante s’est battue contre un barrage de haine en ligne de la part des fans. Mais maintenant, avant son septième combat professionnel – son quatrième sous la bannière Bellator – les choses commencent enfin à se calmer.

“J’ai l’impression que toute la haine en ligne commence à tourner lentement”, a déclaré Chalmers à MMA Junkie lors de la journée des médias avant son combat au Bellator Europe 7 à Dublin. “Je pense que je commence à être un peu plus accepté en tant que combattant MMA maintenant, et les fans de Dublin ne m’ont rien donné d’autre que de bonnes choses en ligne avec des messages et des trucs, donc je pense que ça va se sentir comme chez soi, à être honnête.”

Le combat représente le premier combat de Chalmers en dehors du sol du Royaume-Uni, mais il a dit qu’il connaissait tellement l’Irlande, l’ayant visité régulièrement pendant son temps en tant que star de la télé-réalité, qu’il se sent complètement à l’aise sur l’île d’Émeraude.

“Aucun mensonge, je pense que je suis allé en Irlande 150 fois”, a-t-il dit en riant. “Chaque fois que je suis ici, c’est solide, donc je pense que je vais recevoir un bon accueil.”

Chalmers (5-1 MMA, 2-1 BMMA) affronte l’Américain Austin Clem, qui n’est pas un nom familier, mais l’Anglais a fait preuve de diligence raisonnable et a dit qu’il savait qu’il devait être sur ses gardes contre un homme qui a a réussi un tour du chapeau des soumissions de ses trois victoires en carrière à ce jour. Mais “The Joker” a déclaré qu’il espérait que sa popularité parmi les fans de combat irlandais aiderait à créer une atmosphère intimidante pour son adversaire dans la nuit.

“L’avantage pour moi, c’est qu’il n’a pas été sur la grande scène, et il ne sait pas comment il va gérer cela”, a déclaré Chalmers. “S’il y a 8 000, 9 000 fans irlandais qui scandent mon nom, cela peut être une chose décourageante. Mais je dois être sûr de ne pas me laisser entraîner dans son jeu. Il est une ceinture violette en jiu-jitsu, donc je ne dois pas me laisser entraîner dans une chute où il peut me traîner et me soumettre.

«Nous avons beaucoup travaillé sur la lutte et le« jitz », nous avons donc beaucoup réfléchi à cela. Mais j’ai aussi vraiment travaillé sur mon standup, parce que c’est mon go-to, et tout fonctionne autour de ça. J’ai donc les mains lourdes qui peuvent terminer un combat d’un seul coup, donc je vais tout construire autour de ça, mais c’est bien d’y aller samedi et de ne pas avoir de stress à l’idée d’être poussé contre la cage, parce que j’ai été là des centaines de fois dans le gymnase. “

Ainsi, avec la lutte défensive de Chalmers correctement percée et son standup affûté pour la bataille à venir, il serait facile de supposer qu’il vise une arrivée via des frappes contre Clem (3-1 MMA, 0-0 BMMA) le 22 février. Mais c’est pas nécessairement le cas, comme il l’a expliqué.

“Je ne dirais pas cela de façon définitive, parce que mes deux dernières victoires ont été des subs, et si j’en vois une, je vais évidemment l’attaquer”, a déclaré Chalmers. “Mais il sera tout à fait informé dans certaines positions, donc il pourrait être difficile d’en obtenir un sur lui.” Mais on ne sait jamais, il pourrait glisser avec la pression et me donner quelque chose, mais nous verrons. “

Clairement, Chalmers a un respect sain pour le jeu au sol de Clem, et il l’a suggéré quand il a offert sa prédiction pour le combat. Bref, il attend une bataille.

“Je ne pense pas que ça va finir aussi vite que je le souhaiterais”, a admis Chalmers. “Je pense que ça va être un combat difficile et difficile, mais je pense que j’en ai assez pour faire le travail, que ce soit dans les Round 1, 2 ou 3.”

Une prédiction sur laquelle il était beaucoup plus clair, cependant, était la réaction qu’il recevrait lorsque sa musique de sortie atteindrait les haut-parleurs 3Arena. Il a préparé quelque chose d’un peu spécial pour les fans de combat irlandais, et il espère que cela produira l’effet souhaité quand il descendra la rampe vers la cage.

“J’ai un DJ irlandais pour mixer une chanson qui est apparemment très grosse à Dublin”, a-t-il expliqué. «J’ai demandé à quelques combattants irlandais, et ils m’ont dit que ça allait faire sauter le toit de l’endroit. Au moment où je me bats, il sera 22 h 30, donc la foule sera à moitié ivre à ce moment-là, donc je pense qu’ils vont tous devenir fous pour ça! “

