Aaron Pico déterminé à se remettre sur la bonne voie

LOS ANGELES – Aaron Pico a mis un visage courageux devant le public, mais il est prêt à admettre qu’en privé, il a eu beaucoup de mal à rebondir après des pertes de haut niveau.

Le compétiteur fortement médiatisé, considéré par beaucoup comme un futur champion du monde, a subi des pertes consécutives d’arrêt dans une paire de combats qu’il gagnait contre Henry Corrales et Adam Borics en 2019, et il mentirait s’il disait qu’il n’était pas blessé par le brossage.

“Lorsque vous êtes à la télévision nationale et que vous êtes gêné, cela (explétif) devient parfois difficile, et alors beaucoup de gens ne réalisent pas combien de travail nous mettons”, a déclaré Pico à MMA Junkie mercredi. “Nous, les combattants, nous consacrons tellement de temps – notre temps, notre famille, nos copines, notre tout.”

Le poids plume talentueux a cependant un solide système de soutien et l’a utilisé pour se dépoussiérer et reprendre la tête dans le jeu.

“Heureusement pour moi, mes fans ont été très, très bons pour moi, et m’ont bien traité et c’est positif:” Hé, tu seras de retour, tu seras de retour “”, a déclaré Pico. “Bien sûr, vous obtenez les (explétifs) qui disent stupides (explétifs), c’est tout à fait normal, mais c’était vraiment, vraiment difficile pour moi. Mais la seule chose qui (vous aide à passer) est que votre famille vous entende, vous laisse évacuer ou autre chose, et alors vous ne pouvez pas simplement vous asseoir ici et dire «pauvre moi, pauvre moi». vous n’importe où. Ce n’est vraiment pas le cas. Je me réveille le lendemain, je suis au gymnase, je vais mieux. Cela vous cassera, mais je vais vous dire que je ne quitterai jamais (de façon explicite). Je ne quitterai jamais (de façon explicite). “

Avec cela, Pico (4-3 MMA, 4-3 BMMA) prévoit d’aller à toute vapeur en 2020. Il rencontrera Daniel Carey (7-3 MMA, 3-2 BMMA) sur le undercard du Bellator 238 samedi soir. , et il le fera en tant que membre à part entière du Jackson Wink MMA d’Albuquerque.

Pico dit que la formation avec des gens comme Greg Jackson, Mike Winkeljohn et Brandon Gibson dans l’un des gymnases MMA les plus décorés du monde a fait toute la différence.

“Ils travaillent jour après jour”, a déclaré Pico. «J’ai entendu beaucoup de gens dire que vous n’attiriez pas l’attention là-bas. J’y reçois beaucoup d’attention. Avec les entraîneurs, une seule chose à leur sujet, si vous vous présentez pour les entraînements et que vous voulez devenir un meilleur combattant, ils mettront du temps. Ce sont les gens qui, je ne connais pas le passé et des trucs comme ça , mais je viens d’entendre des histoires ou autre chose, mais si vous vous présentez et que vous (explétif) vous améliorez, ils seront là pour vous. Je n’ai que de bonnes choses, je me sens bien dans le gymnase et en dehors du gymnase. Les gens là-bas m’ont embrassé et étaient ravis de partager leur culture avec moi à Albuquerque. »

Pico ne va pas se permettre d’oublier totalement ses trébuchements, car il veut se rappeler jusqu’où il lui reste encore à parcourir. Mais il est confiant de commencer le prochain chapitre de ce qui a déjà été une carrière mouvementée.

“Il n’y a pas grand-chose à dire à part, le plus dur, c’est que je gagnais ces combats”, a déclaré Pico. “Donc, c’est comme (explétif), putain, j’étais tellement proche, mais, mon dernier combat, je n’ai été avec Jackson Wink que six semaines. Maintenant, j’ai eu sept mois pour me préparer avec les entraîneurs là-bas, et j’ai l’impression d’avoir grandi en tant que personne et en tant que combattant. Je suis étonné de ce que je sais maintenant. Qu’est-ce que je sais maintenant en regardant en arrière et en réfléchissant à l’arrière-plan alors encore, comme du vert, tu sais Et je suis toujours vert. Mais oui, 2019 a été une année difficile pour moi, (explétive), parfois je dois juste me relever et retourner au gymnase. »

Bellator 238 a lieu samedi au Forum à Inglewood, en Californie. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Pour en savoir plus sur Pico, regardez la vidéo ci-dessus.

