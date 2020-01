Aaron Pico préfère rester humble après sa victoire

Aaron Pico est passé du statut de “meilleur espoir de l’histoire du MMA” sans même faire ses débuts en tant que professionnel, a été éliminé par la suite et a eu un 2019 pour l’oubli; cependant, et après sa victoire par élimination directe samedi au Bellator 238, Pico a commencé un 2020 sur le pied droit.

Pico a pris le premier tour calmement, puis a ajusté, le crochet gauche déjà breveté, sur le menton de Daniel Carey et a ainsi remporté la victoire. Le combattant de 23 ans a déclaré dans une interview post-combat que la performance était due à son équipe, Jackason Wink MMA.

«Cela fait du bien. Honnêtement, je me sens très humble. Ce fut une année 2019 très difficile, vraiment difficile, j’ai dit beaucoup de choses folles. Ma famille m’a écouté et j’ai beaucoup lâché. Je dois donner cela à mes entraîneurs de Jackson Wink, ils m’ont amené et ont passé beaucoup de temps sur moi. Ils étaient tous les jours de la semaine pour m’aider. »

«Je n’ai que de bons mots à dire à Greg Jackson, Brandon Gibson, Mike Winkeljohn, Roberto Tussa et tous mes camarades de classe. Il y a de très bons gars qui m’ont aidé. Je me sens juste très, très humble et très, très heureux. Je peux seulement dire cela. “

Malgré une victoire avec un KO brutal, Pico sent qu’il n’est pas en mesure de défier qui que ce soit.

«Je ne suis pas en mesure de défier qui que ce soit honnêtement. C’est une grande victoire pour moi, c’est une grande victoire pour mon équipe; mais je ne suis pas en mesure de défier qui que ce soit. Si seulement je pouvais”.

«Il y a beaucoup de gens avec qui j’aimerais me battre, mais je laisserai cela à mes gestionnaires et à Bellator. Comme je l’ai dit, quand je réussirai à gagner, je réaliserai qui je veux combattre et ces choses. Pour l’instant, je vais continuer à m’améliorer de jour en jour. »