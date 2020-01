Aaron Pico «vraiment, vraiment humble» après un énorme KO

INGLEWOOD, Californie – 2019 n’a pas été tendre avec le poids plume de Bellator Aaron Pico. Cependant, 2020 commence comme une histoire différente.

Les fantômes de ses défaites consécutives par KO contre Henry Corrales et Adam Borics ont été mis au repos quand il a vicieusement mis Daniel Carey KO samedi au Bellator 238.

L’arrivée au Forum a été l’un des moments les plus marquants, avec Pico (5-3 MMA, 5-3 BMMA) frappant Carey (7-4 MMA, 3-3 BMMA) au début du tour 2 pour décrocher sa première victoire depuis septembre. 2018. Pico attribue la victoire à son gymnase, Jackson Wink MMA.

“Le moment se sent vraiment bien”, a déclaré Pico au MMA Junkie. «Honnêtement, je me sens vraiment humilié. C’était une année 2019 difficile, c’est sûr. C’était vraiment dur. J’ai dit beaucoup de choses folles. Ma famille m’a entendu. Je me défoulais beaucoup. Je dois abandonner les entraîneurs en tant que Jackson Wink. Ils m’ont amené et m’ont mis beaucoup de temps. Ils étaient là pour moi tous les jours de la semaine pour vraiment m’aider.

«Je n’ai que de belles choses à dire sur Greg (Jackson),‘ Six Gun ’(Brandon Gibson), l’entraîneur (Mike) Winkeljohn, Roberto Tussa et tous mes partenaires d’entraînement. Il y a beaucoup de bons gars là-bas à Jackson Wink qui m’aident. Ma famille. Je me sens vraiment, vraiment humilié. Je suis très, très content. Je suis heureux. C’est tout ce que je peux dire.”

Malgré la nature emphatique et brutale de son retour dans la colonne des victoires, Pico n’a appelé personne. Selon le combattant de 23 ans, il n’est pas en mesure d’appeler les coups de feu – du moins pas à ce stade.

“C’est une bonne question pour Ali Abdelaziz, mon manager”, a déclaré Pico. “Je ne suis pas en position, honnêtement. Ce fut une grande victoire pour moi. Ce fut une grande victoire pour mon équipe. Mais honnêtement, je ne suis pas en mesure d’appeler les gens. SI seulement je pouvais.

«Il y a beaucoup de gens que je voudrais combattre, mais je laisse cela à la direction et à Bellator. Comme je l’ai dit, quand je commencerai à récupérer mes victoires, je ferai savoir qui je veux combattre et tout ça. En ce moment, je vais juste continuer à ébrécher tous les jours. “

