Abdelaziz pense que Nurmagomedov combattra le «SPG» plutôt que McGregor: «Il est le fils de Khabib»

Si nous sommes sûrs de quelque chose, c’est que Khabib Nurmagomedov en tant que votre représentant, Ali Abdelazizils croient que Conor McGregor ne mérite pas un nouveau coup de titre.

En fait, Abdelaziz voit plus probablement que son client se bat d’abord avec Georges St-Pierre plutôt qu’avec les Irlandais.

“Il (McGregor) est le fils de Khabib. Il est mon neveu, et je pense que mon neveu a besoin de se détendre et de laisser les grands garçons s’occuper des affaires », a déclaré John John, PDG de Dominance MMA Junkie. “Il doit laisser Justin (Gaethje) combattre Tony (Ferguson). Si vous dites que Khabib est numéro un, alors Justin est numéro deux, Ferguson numéro trois et McGregor numéro quatre. Et le numéro quatre peut ne pas concourir pendant un an en attendant un coup de titre. Mais je vois Khabib combattre le «GSP» avant de combattre Conor. Je le pense vraiment. Je n’essaie pas de promouvoir un combat, et je sais que Georges a fait une interview et dit quelques choses. Mais voyons ce qui se passera ensuite. »

Nurmagomedov prévoyait de rencontrer sa troisième défense de départ contre Ferguson dans le UFC 249 le 18 avril, mais en raison de restrictions de vol dues à la pandémie de coronavirus, il est échoué en Russie, permettant ainsi à Gaethje, également représenté par Abdelaziz, de le remplacer, uniquement dans un combat où la couronne est contestée intérimaire.

Dana White Il a déjà confirmé que le vainqueur du combat Ferguson-Gaethje affrontera le Russe pour la ceinture incontestée entre septembre et novembre de cette année.