Abdul Razak Alhassan reconnu non coupable et libre de reprendre sa carrière à l’UFC

Abdul Razak Alhassan, poids welter de l’UFC, a été reconnu non coupable de deux chefs d’agression sexuelle et est libre de reprendre sa carrière de MMA.

Alhassan a été inculpé en septembre 2018 de deux chefs d’agression sexuelle liés à un incident présumé en mars 2018 impliquant deux femmes dans un club où Alhassan travaillait comme videur. Depuis, il est dans un vide juridique, ce qui a temporairement mis un terme à sa carrière à l’UFC, ce qui l’a empêché de se battre du tout en 2019.

Le concurrent poids welter a été jugé cette semaine et a été reconnu non coupable par un tribunal du Texas. L’entraîneur-chef d’Alhassan, Steven Wright, a été le premier à signaler qu’Alhassan a été déclaré non coupable.

@lthomasnews @arielhelwani Nous venons de sortir de la Cour. Abdul Razak Alhassan n’est pas coupable de toutes les accusations d’agression sexuelle. Nous sommes libres de reprendre la vie @JudoRazak @ AliAbdelaziz00 @danawhite @seanshelby

– Steven Wright (@steventhewarman) 6 mars 2020

Le journaliste du MMA pour theScore Nick Baldwin a également confirmé la nouvelle avec l’avocat d’Alhassan Brandon Bennett, qui a fait le commentaire suivant.

Avant que cette affaire ne conduise Alhassan à rester dans les limbes juridiques, il était bien parti pour devenir l’un des 15 meilleurs poids welters de la liste de l’UFC. Alhassan a un dossier global de 10-1 dans sa carrière de MMA, y compris un record de 4-1 à l’UFC. Ses 10 victoires en MMA ont été remportées par KO, y compris une victoire par KO sur le meilleur concurrent Niko Price lors de son dernier combat à l’UFC 228 en septembre 2018. Libre de poursuivre sa carrière à l’UFC maintenant que ses problèmes juridiques sont dans le passé, recherchez Alhassan pour décrocher un top 15 des adversaires pour son prochain combat.

Qui devrait se battre avec Abdul Razak Alhassan à son retour à l’UFC?