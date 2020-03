Abdulmanap Nurmagomedov considère Dubaï comme une alternative à Khabib vs. Ferguson

Le père de Khabib Nurmagomedov pense que UFC va essayer de planifier la lutte pour le championnat de la ligue entre Nurmagomedov y Tony Ferguson dans Dubaï.

Hier après-midi, l’organisation a dû reporter trois de ses événements, mais le président de UFC Dana White Il a admis qu’il aimerait voir le combat de Ferguson y Nurmagomedov 18 avril, car il a l’intention de continuer avec la date prévue.

«Nous n’avons pas d’autre choix que de reporter ces combats. Nous reportons donc les trois prochains événements, mais Tony Ferguson contre Khabib, le 18 avril, est toujours en cours et cela se produira toujours. »@ Danawhite a rejoint @SportsCenter pour aborder le report des prochains événements de l’UFC. pic.twitter.com/FxKOAKnOEv

– ESPN MMA (@espnmma) 16 mars 2020

“Eh bien, nous allons suivre ces directives afin de ne pas avoir plus de dix personnes dans une pièce”, White a dit de ESPN Sportscenter. «Nous espérons que tout s’éclaircira en avril. Ce combat va se produire. Il n’y a pas de foule, quoi qu’il en coûte. Ce ne sera probablement même pas aux États-Unis, mais ce combat va se produire. “

Selon le père de Nurmagomedov, Dubaï Ce pourrait être le nouveau lieu du combat qui a déjà été annulé pour diverses raisons.

“C’est probablement Dubaï. Premièrement, il est plus facile de lutter contre les maladies liées à la chaleur. Et je pense que les Émirats paieront le combat UFC plus rapidement et plus facilement. “dit Nurmagomedovparler à RBC. “Abu Dhabi pourrait très bien être, mais Dana White doit passer, mais il y a beaucoup de possibilités là-bas.”

Certes, le père de Nurmagomedov, ne semble pas être affecté par les risques associés à mesure que le coronavirus se poursuit.

“Khabib se sent bien, tout se passe comme prévu”dit Nurmagomedov. «Vous n’avez pas peur du coronavirus, nous sommes tous mortels. Quant à l’arène vide, je pense que le public est bon mais sans eux c’est mieux” Il a conclu.