Abdulmanap Nurmagomedov suggère un autre emplacement pour l’UFC 249

Abdulmanap Nurmagomedov, le père du champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov, espère naturellement que le combat de son fils avec l’UFC 249 contre Tony Ferguson se poursuivra. Cependant, étant donné que la pandémie de COVID-19 continue de générer des risques croissants, l’avenir de la confrontation est incertain.

L’UFC 249 était initialement prévu pour le 18 avril à Brooklyn, New York. Alors que le président de l’UFC, Dana White, est catégorique, le combat aura toujours lieu à la date prévue, mais il semble de plus en plus improbable que le combat se produise à New York – ou même aux États-Unis.

“Tony Ferguson contre Khabib le 18 avril est toujours en cours et cela se produira toujours”, a déclaré White à propos de l’UFC 249 sur SportsCenter lundi soir.

“Nous allons suivre ces lignes directrices pour ne pas avoir plus de 10 personnes dans une pièce, et nous espérons que tout sera éclairci d’ici avril”, a ajouté White. “Ce combat va arriver. Pas de foule – quoi qu’il en coûte. [It’s] probablement pas aux États-Unis, mais ce combat va se produire. »

Si l’UFC 249 ne descend pas sur le sol américain, il est difficile de dire où il pourrait se dérouler. Cela étant dit, Abdulmanap Nurmagomedov a une idée intéressante: Dubaï.

L’aîné Nurmagomedov a fait cette suggestion dans une entrevue avec RBC Sports.

“Ce sera probablement Dubaï”, a déclaré Abdulmanap à propos de l’UFC 249 (via MMA Fighting). “Premièrement, il est plus facile de lutter contre les maladies à cause de la chaleur. Et je pense que les Émirats paieront le combat UFC plus rapidement et plus facilement.

“Abu Dhabi pourrait bien l’être, mais alors, [that’s up to] Dana White. Je ne peux pas approuver, mais il y a plus de chances. »

Pensez-vous que l’UFC 249 finira par se produire le 18 avril? Si oui, où pensez-vous que la carte et sa tête d’affiche Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson pourraient se produire?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.