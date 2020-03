Abel Trujillo plaide coupable de délit dans une affaire d’exploitation sexuelle d’enfants

Ancien combattant léger, Abel Trujillo a accepté un accord de plaidoyer pour éviter les accusations de crime pour l’exploitation sexuelle des enfants à Castle Rock, Colorado.

L’arrestation de cet homme de 36 ans a été signalée pour la première fois par 9News dans le Colorado en 2019 après la publication des documents judiciaires concernant son cas. Il a d’abord été inculpé de promotion de l’obscénité auprès d’un mineur, de tentative d’exploitation sexuelle d’un enfant et d’exploitation sexuelle d’un enfant (auto / publication). Il a finalement accepté de plaider coupable sur une accusation de délit de promotion de l’obscénité, les autres crimes ont été rejetés, selon des documents judiciaires.

L’arrestation initiale a eu lieu en juillet 2019 à la suite de messages inappropriés qu’il a échangés sur les réseaux sociaux avec un mineur.

Les enquêteurs de Castle Rock ont ​​été informés que la victime présumée avait reçu plusieurs messages inappropriés d’un homme adulte. La suspecte a ensuite été identifiée comme Trujillo après que la victime ait déclaré avoir reçu une demande de l’athlète sur Instagram. Elle a accepté en partie parce que Trujillo «est une célébrité».

La victime a déclaré à la police qu’elle avait d’abord bénéficié de l’attention de l’adulte et de sa position de vétéran du MMA à l’UFC. Dans l’affidavit, il indique que la victime «est devenue mal à l’aise avec ce qui était discuté» et a révélé que l’athlète lui avait envoyé des photos nues. Elle l’a finalement bloqué sur les réseaux sociaux et supprimé toutes les photos et messages, mais a été contacté par le combattant plusieurs mois plus tard. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais demandé les photos de nu et lui avait dit plusieurs fois d’arrêter.

En conséquence, un mandat de perquisition a été accordé pour fouiller le contenu du téléphone de Trujillo. On a découvert «qu’il avait eu plusieurs conversations avec des femmes de moins de 18 ans», notamment en envoyant des photos de nu. Bien qu’aucune photo envoyée à la victime ne comprenne le visage de l’athlète, ils ont pu corroborer son identité à travers “le style du corps, les tatouages ​​et le teint”.

Abel Trujillo pourrait maintenant encourir jusqu’à 18 mois de prison et une amende de 5 000 $. La condamnation devrait avoir lieu le 6 avril 2020.