Accord de Jorge Masvidal avec l’UFC: quelle est votre situation?

Plus d’informations sur l’accord de Jorge Masvidal avec l’UFC arrivent. Le même problème a été le principal, de sorte que son combat contre Kamaru Usman pour le Championnat du monde des poids mi-moyens n’a pas été confirmé jusqu’à présent. Il devait être signé il y a des mois mais n’a pas pu être fait car le « Gamebred » a demandé à l’entreprise plus d’argent que ce qu’ils étaient prêts à payer. Enfin ils l’ont fait mais pour signer pour ce combat ne signifie pas qu’il a résolu ses problèmes contractuels.

S’adressant à ESPN, le champion BMF clarifier le statut de votre contrat.

« Mon équipe et moi savons ce que je mérite. Pour ce combat, je n’ai pas obtenu exactement ce que je voulais mais j’étais très, très proche. Je suis content parce que je peux briser le visage de ce type et être payé pour ça. Mais je ne me permettrai pas d’être sous-payé, comme je l’ai fait pendant une grande partie de ma carrière. Cela ne se reproduira plus à partir de maintenant.