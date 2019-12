Accusations abandonnées contre un complice présumé dans l'affaire Aniah Blanchard

Ibraheem Yazeed est désormais la cible principale des procureurs dans la disparition et la mort d'Aniah Blanchard après l'abandon des charges contre l'un de ses prétendus complices.

Un juge a accordé une demande de poursuite pour abandonner une accusation d'enlèvement contre Antwain "Squirmy" Fisher, qui était initialement accusé d'avoir aidé Yazeed en fournissant le transport et en éliminant les preuves du crime, selon les rapports publiés dans Montgomery Advertiser et AL.com.

Fisher devait comparaître devant le tribunal mardi pour répondre des accusations de complicité avec Yazeed. Mais le procureur adjoint du comté de Lee, Garrett Saucer, a admis que Fisher n'était pas présent "lors de la commission de l'infraction principale" et que sa "conduite s'apparente à celle d'un" complice de fait "de fait." "

Dans une déclaration donnée à AL.com, le procureur du district du comté de Lee, Brandon Hughes, a déclaré que la conduite de M. Fisher "n'avait pas atteint le niveau de responsabilité de complice comme cela avait été initialement accusé et comme l'exige la loi de l'Alabama". Il a noté que Fisher n'était pas non plus ' t dans le comté lorsque le crime présumé a eu lieu.

"L'enquête sur le meurtre d'Aniah Blanchard est toujours en cours et nous continuerons à évaluer et à épuiser toutes les pistes dans la poursuite de la justice pour Aniah et sa famille", a déclaré Hughes.

Blanchard, la belle-fille de Walt Harris, un poids lourd de l'UFC, a été retrouvée morte par la police dans le comté rural de Macon, en Alberta, après une fouille frénétique d'un mois impliquant plusieurs services de police. Sa dernière communication connue a été par téléphone avec un ami le 23 octobre.

Plus tard, la police a récupéré son véhicule à 55 miles à Montgomery. Selon des documents d'inculpation, la police a trouvé du sang de Blanchard qui était "indicatif d'une personne souffrant d'une blessure mortelle". La police pense qu'elle a été abattue et jetée dans une zone boisée.

Au cours de leur enquête, la police a découvert une vidéo de surveillance montrant que Blanchard et Yazeed étaient présents en même temps dans une station-service Chevron à Auburn. Un mandat d'arrêt a par la suite été délivré à l'encontre de Yazeed, qui à l'époque était en liberté sous caution pour tentative de meurtre, enlèvement au premier degré et deux chefs de vol au premier degré.

Yazeed a ensuite été arrêté et accusé de meurtre capital, et l'État a annoncé son intention de demander la peine de mort. Un témoin aurait vu Yazeed forcer Blanchard dans sa voiture par un officier de police d'Auburn qui a témoigné à l'audience préliminaire de Yazeed. Les documents d'inculpation pour Yazeed affirment qu'un témoin l'a entendu avouer avoir tiré sur Blanchard après qu'elle soit allée chercher son arme.

Fisher a d'abord été accusé d'enlèvement au premier degré. Un deuxième homme, David Lee Johnson Jr., a été accusé d'entraver les poursuites dans le cadre de l'affaire.

Un mémorial pour Blanchard est prévu pour le 21 décembre à Birmingham. Harris, qui s'est retiré d'un combat prévu à l'UFC sur ESPN 7 après sa disparition, a rendu hommage à sa belle-fille, écrivant: "Mon petit tigre puissant est un ange maintenant."