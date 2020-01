Acheter ou vendre Conor McGregor grand débat pour 2020?

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui aborde les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l’épisode de cette semaine, “Gorgeous” George, “Goze” et John Morgan discutent de Conor McGregor et Donald Cerrone à l’UFC 246, du prochain coup de Justin Gaethje et de ce que Bellator et le PFL devraient faire pour s’améliorer en 2020.

Aperçu du spectacle:

Conor McGregor est déjà en train de faire la une des journaux encore plus qu’à quelques centimètres de son combat de retour. Il veut récupérer le titre poids léger – et veut aussi le titre poids welter. Est-ce trop de bravade?

Et en passant, l’UFC et ESPN mettent tout l’amour promotionnel sur McGregor… et ignorent pratiquement son adversaire, Donald Cerrone. Font-ils une grosse erreur?

Justin Gaethje veut être un plan de sauvegarde pour le combat pour le titre léger entre le champion Khabib Nurmagomedov et le challenger Tony Ferguson en avril. Ce combat s’est déjà effondré quatre fois, alors il veut intervenir s’il échoue à nouveau. Est-il trop tard pour la fête?

Le PFL a conclu sa deuxième saison avec de nouveaux millionnaires et deux fois vainqueurs. Que devrait faire la promotion pour sa troisième saison?

Dans la foulée de son bilan 2019 au Japon, de ses débuts là-bas, que devrait faire Bellator en 2020 pour continuer à avancer?

Pour obtenir des réponses à toutes ces questions, regardez l’épisode 10 de «Spinning Back Clique».

