Adam Borics dit que Patricio ‘Pitbull’ ne voulait pas se battre en quarts de finale du GP: ‘Tout le monde veut la manière la plus simple’

Mettez-vous à la place d’Adam Borics.

Vous avez obtenu une place au deuxième tour du Grand Prix mondial Bellator poids plume, progressant dans le tournoi avec un TKO du double champion Pat Curran. Vous êtes arrivé en Californie pour le spectacle de sélection spécial afin de déterminer qui affrontera qui en quarts de finale. Tu attends.

L’ordre étant déterminé par sélection aléatoire, les huit combattants restants du tournoi sont autorisés à choisir soit le mois dans lequel ils veulent participer, soit leur prochain adversaire. Avec des blessures tenaces, vous choisissez janvier pour avoir le temps de vous reposer et de récupérer. Lorsque toutes les autres sélections ont été faites, vous êtes le seul sans adversaire, et le seul nom qui reste sans partenaire de danse est le champion lui-même, Patricio Freire.

Vous êtes Borics, vous avez 26 ans et vous êtes prêt à affronter le plus grand combattant de l’histoire de Bellator.

Puis la torsion. Il est annoncé qu’en tant que tenant du titre actuel à 145 livres, “Pitbull” a gagné le “Champion’s Choice”, et il peut remplacer n’importe lequel des choix précédents. Il choisit de combattre Pedro Carvalho en mars, ce qui fait passer l’ancien champion des poids coq Darrion Caldwell dans un affrontement avec Borics.

Le destin du jeune hongrois doit attendre.

Avant le changement de dernière seconde, Borics était plus que prêt à défier Freire, et il a déclaré à MMA Fighting qu’il croyait que Freire avait pris une décision calculée pour éviter à la fois lui-même et ses camarades poids plume invaincus A.J. McKee.

“Bien sûr, je me disais:” Oui, c’est ce que je veux vraiment “”, a déclaré Borics à propos d’un titre tiré contre Freire. “‘C’est le meilleur. Je peux me battre en janvier et pour le titre “, mais je sais déjà que personne ne veut être avec moi et côté A.J., parce que nous sommes du même côté. Je savais déjà qu’il ne voulait pas encore me choisir. C’était trop beau pour être vrai, se battre pour le titre en ce moment. »

“Mais le moment est venu, je vais bientôt me battre pour le titre. Je m’en fiche, je fais juste mon travail, je m’améliore chaque jour. “

Selon Freire, sa décision de combattre Carvalho était également due au fait de vouloir prendre du temps pour se remettre de ses blessures après avoir disputé cinq rounds dans une défense réussie du titre contre Juan Archuleta au Bellator 228. Mais Borics n’est pas convaincu. Étant donné les enjeux du grand prix – le vainqueur réclamera un prix de 1000000 $ et le titre poids plume Bellator, qui est défendu tout au long du tournoi – Borics pense que l’appel de Freire était strictement professionnel.

Borics doit maintenant dépasser Caldwell, et s’il le fait, il a hâte de voir qui va dans un match avec McKee, le premier combattant à passer en demi-finale.

“C’est beaucoup d’argent, donc tout le monde veut cet argent”, a déclaré Borics. «Tout le monde veut le moyen le plus simple. Mais je ne suis pas comme ça. Quand j’ai eu l’occasion de choisir la date, je me suis dit, décembre est trop tôt, car mon tibia et mon pied me font mal, alors je veux me battre en janvier. Cela signifie que mon plus grand adversaire est A.J. McKee, et je sais que si je choisissais janvier, je me battrais contre lui au prochain tour, mais je m’en fichais.

“Je sais que je peux battre tout le monde, donc je suis prêt pour tout le monde.”

Borics ne regarde nullement Caldwell, l’homme qu’il affrontera ce samedi dans le co-événement principal du Bellator 238. «Le loup» a peut-être vu son championnat courir à 135 livres l’année dernière, mais il a rebondi avec une victoire sur Henry. Corrales pour réserver son billet pour les huit élites du Grand Prix.

Caldwell a maintenant participé à cinq combats de poids plume pour Bellator et n’a pas encore été battu dans cette catégorie de poids.

“Grand combattant”, a déclaré Borics à propos de Caldwell. “C’est un ancien champion, donc il a beaucoup d’expérience, et c’est un très bon lutteur. Mais je suis un meilleur combattant MMA que lui. Je le veux plus. J’ai plus faim que lui et mon esprit combatif est différent.

«Je peux me battre pour toujours. Je peux me battre cinq rounds et il n’a pas de réservoir d’essence comme moi. “

Borics n’a pas encore montré que tenir la distance, car aucun de ses cinq adversaires Bellator n’a atteint la cloche finale, y compris Curran et son collègue Aaron Pico. Un record professionnel de 14-0 a fait monter «The Kid» dans l’échelle des poids plumes, et même s’il a l’impression qu’un combat de championnat aurait été un pont trop loin il y a seulement 12 mois, il s’attend à affronter Freire bientôt – que le champion soit prêt ou ne pas.

“Je me suis beaucoup amélioré au cours des deux dernières années”, a déclaré Borics. «Si quelqu’un me disait il y a un an que vous devez vous battre pour le titre, je dirais:« J’ai besoin de plus de temps. »Mais si quelqu’un me disait que vous pouvez vous battre pour le titre maintenant, je dirais:« Allons allez, faisons-le. “Tout est au bon moment maintenant.”