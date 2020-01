Adel Altamimi prêt à rebondir après la défaite de sa décision

LOS ANGELES – Après avoir marqué ses débuts dans le Bellator avec une victoire de soumission rapide, le combattant irakien Adel Altamimi a été ramené sur terre avec une décision unanime contre Salim Mukhidinov au Bellator 229 en octobre dernier. Maintenant, la ceinture noire de karaté de 30 ans prévoit de rebondir dans la colonne des victoires au Bellator 238 ce week-end.

En discutant avec MMA Junkie avant son combat contre le célèbre grappler AJ Agazarm, Altamimi (8-6 MMA, 1-1 BMMA) a révélé qu’il avait appris à ne pas laisser son ego gêner son succès dans la cage après avoir blessé la dernière fois .

“C’était vraiment une grande leçon pour moi”, a-t-il expliqué. «Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe dans le camp, ni les blessures, mais cela n’a jamais été une excuse lorsque vous y entrez. Mais c’était une grande leçon pour moi. C’était la première fois de ma carrière que je prenais une décision, mais j’ai beaucoup appris comment y rester (dans le combat) pendant 15 minutes. J’ai été blessé, et j’ai également été blessé pendant le combat. Mais je voulais juste y rester. Voilà qui je suis, je n’abandonnerai jamais. J’ai eu un petit coup de poing au visage, mais je ne quitterai jamais. »

Altamimi a déclaré qu’il ne serait toujours pas en mesure de se retirer d’un combat à court terme, mais son expérience de ramasser une blessure dans la période précédant son dernier combat l’a aidé à réduire son intensité alors qu’il se prépare pour son test suivant à l’intérieur de la cage Bellator.

“Parfois, votre ego … Je n’ai jamais reculé, je n’ai jamais refusé un combat parce que vous êtes blessé et tout ça, surtout quand vous êtes blessé la semaine précédente (le combat)”, a-t-il expliqué. “Je ne veux jamais appeler et partir:” Hé, je suis blessé. Je suis ceci, je suis cela. »Mais oui, (je suis) définitivement intelligent dans le camp quand on se rapproche, intelligent et sans se blesser. Ce fut une bonne leçon. Et j’ai combattu un bon adversaire. Il était vraiment bon, ne retirant rien de ses compétences. Tout le respect pour lui. “

Altamimi a sept soumissions à son nom, mais cette statistique sert d’écran de fumée à son ensemble de compétences prédominant – le karaté. La ceinture noire du karaté de Kyokushin admet qu’il n’a pas encore été en mesure de présenter son arsenal saisissant en tant qu’artiste martial mixte, mais dit qu’il espère faire exactement cela contre le spécialiste du BJJ Agazarm (2-1 MMA, 2-1 BMMA) sur Samedi soir.

“C’est excitant, car je sais ce qu’il va apporter au combat”, a-t-il déclaré. «Il est à l’aise pour lutter et ne pas être sur les pieds, mais ça va être un test. Je suis ceinture noire en jiu jitsu. J’ai huit victoires, sept soumissions et un KO. Je pense que c’est pour cela que Bellator nous a jumelés, car c’est un spécialiste du grappling et vous voyez mon bilan, et ils voient un test de compétences. Mais vous connaissez mes antécédents, je suis un champion de karaté, je suis une ceinture noire en karaté, et je n’ai toujours pas montré beaucoup de ma frappe. Je suis ravi de montrer un peu de mes frappes et de mes démontages et de ma lutte. J’en suis ravi. “

Avec un nom notable du monde du grappling aligné contre lui sur la première grande carte de combat de Bellator en 2020, Altamimi a l’occasion idéale de rebondir de manière accrocheuse, et le poids plume né à Bagdad dit qu’il est prêt à faire exactement cela après une moment difficile de sa carrière.

“Ouais. L’année dernière, cela a changé la vie. Il y a eu beaucoup de changements et de pressions. Je viens d’une culture et de choses différentes, et cette (perte) qui se produit est un peu dommageable, mais cela prend un peu de temps pour se réinitialiser et revenir à vous-même », a-t-il déclaré. «Beaucoup de changements sont survenus… je vais bien. Je suis excité pour celui-ci. Je sais où je suis et je vois clairement devant moi. J’ai la faim et le feu en moi, et je suis excité et prêt à partir. “

.