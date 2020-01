Le 7 mars, à UFC 248, Israel Adesanya défendra avant Yoel Romero le Championnat du monde des poids moyens. Le combat est devenu officiel quand on a appris que Paulo Costa est blessé et peut ne pas être le prochain challenger du titre. Mais il devrait toujours faire face au propriétaire actuel à un moment ultérieur.

Mais ce ne sera peut-être pas le prochain combat brésilien si “The Last Stylebender” perd le sceptre face au Cubain. Parce que nous comprenons que Costa préfère remporter le championnat. Et à partir de là, je pense que Adesanya a risqué des millions de dollars ce serait un combat entre les deux (via MMA Mania).

«Pauvre garçon. Adesanya ne comprend rien à cette entreprise, aux ventes de PPV, à l’argent. Il ne comprend rien. Il ne comprend pas qu’un combat avec moi sera beaucoup plus grand que contre tout autre, en particulier Romero.

«Je peux gagner, je peux perdre, mais s’il perd, il ne redeviendra plus personne. Il ne sera plus invaincu, il ne sera plus le champion et il aura perdu l’opportunité de gagner des millions de dollars en se battant avec moi. C’est aussi simple que cela. “