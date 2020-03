Adesanya blâme Romero pour son combat ennuyeux contre l’UFC 248: il en faut deux pour le tango

Il n’y a pas de si, ni de mais à ce sujet: Israël Adesanya contre Yoel Romero à l’UFC 248 a été un mauvais combat. Les deux combattants ont passé la majorité du combat à se regarder des poignards tandis qu’Adesanya tentait de se dégager des jambes de Romero et que Romero faisait … quelque chose. Agita ses bras autour de sa tête. Parfois fait un petit saut en l’air. Et environ une fois un round a jeté un coup de tonnerre d’une droite en l’air tentant de donner un coup de poing à KO Adesanya.

Romero a la réputation de se battre et d’arrêter. Quiconque porte autant de bœuf sur lui doit se battre avec un style qui l’empêchera de gazer pendant 15 ou 25 minutes. Mais dans ce dernier combat, ses intervalles mesurés d’attente et d’attaque se sont tellement transformés en attente qu’il est difficile de ne pas avoir l’impression que nous n’avons pas vraiment pu voir un combat. Après que Adesanya ait réalisé que Yoel se contentait d’attendre la rare opportunité parfaite de contre, il est juste resté à l’extérieur et a travaillé ses coups de pied, gagnant une décision unanime.

Décevant, c’est sûr.

Et Adesanya est d’accord: c’était décevant. Dans une interview avec Megan Olivi, “The Last Stylebender” a partagé ses réflexions sur ce qui s’est passé dans l’Octogone.

“Après le combat, j’étais vraiment frustré que mon partenaire de danse ne veuille pas danser”, a-t-il déclaré. «Si vous regardez un gars comme Kelvin Gastelum, il a amené le combat. Robert Whittaker, il a apporté le combat. Il en faut deux pour le tango, donc si j’essaie de me battre et que vous êtes juste là à faire du «C’mon, c’mon, c’mon!» C’est idiot. Je veux dire, j’ai pris son meilleur coup au premier tour. C’est peut-être le seul tour que je lui ai donné. »

«Et regardez, il a un bon visage de poker. Il joue comme s’il n’était pas blessé mais les jambes ne mentaient pas. Je l’ai touché, je l’ai coupé. Je n’ai jamais été dans un combat ennuyeux. Je ne veux pas dire que c’est ennuyeux, mais pour moi, je m’attendais à plus d’un combat de sa part. Même au cinquième tour, j’étais comme cool, il va désespérer maintenant et amener le combat. Et juste attendre cette montée subite ou quelque chose. ”

“Alors oui, il en faut deux pour le tango mais j’étais le seul à vouloir danser.”

“C’est difficile d’essayer de jouer avec quelqu’un qui joue dur pour l’obtenir”, a-t-il poursuivi. “Et je ne vais pas te poursuivre, tu vas me poursuivre. Je suis la fille chaude de la fête, c’est moi qui ai la ceinture. Donc, si vous voulez venir chercher la ceinture, venez chercher la ceinture. Ne restez pas là et attendez que je vienne à vous. Es-tu stupide? Je ne suis pas stupide.”

Non pas que la tactique de Romero ait été une surprise totale pour Israël et son équipe.

“C’est ainsi qu’il attrape les gens”, a déclaré Adesanya. «Ils s’ennuient, parce que j’aurais pu m’ennuyer là-dedans, je commençais à m’ennuyer un peu. Alors ils s’ennuient et puis il explose sur vous. Donc pour moi, mes entraîneurs ont dit que nous avions besoin de 25 minutes de concentration absolue. Ne vous ennuyez pas, ne vous endormez pas. Donc pour moi je suis resté concentré tout le temps. Et oui, c’était ennuyeux. Je n’ai jamais été dans un combat ennuyeux. … Donc pour moi, c’était difficile. Et à la fin du combat, il était comme tous … allez. S ** t, j’ai gagné le combat à la fin de la journée. J’ai fait de mon mieux. Mais lors de ma pire nuit, j’ai encore battu le numéro trois mondial, alors cela me dit quelque chose. »

Adesanya aura la chance de laver le mauvais goût du combat Romero assez tôt. L’UFC met déjà en avant sa prochaine défense de titre contre Paulo Costa, qui avait battu Romero en août 2019. Avec le même style de frappe puissant et très agressif, les gens espéraient que Yoel Romero allait utiliser contre Adesanya, nous pourrions enfin obtenir le combat nous espérions tous voir à l’UFC 248.