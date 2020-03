Adesanya contre Romero avec MMA Junkie

L’UFC 248 a lieu samedi soir avec deux combats de titre au sommet de la facture, et MMA Junkie Radio héberge “Gorgeous” George et “Goze” auront des commentaires en direct via SportsCastr qui coup d’envoi juste avant la carte principale à 21h30 ET.

Dans l’événement principal, le champion invaincu des poids moyens, Israel Adesanya, met son titre en jeu contre Yoel Romero. Et dans la co-tête d’affiche, Zhang Weili – la première championne chinoise de l’UFC – cherche à faire sa première défense de titre de poids de paille contre l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk.

L’UFC 248 a lieu au T-Mobile Arena de Las Vegas. Voici la carte principale des cinq combats:

Champ Israel Adesanya contre Yoel Romero – pour le titre des poids moyens

Champ Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk – pour le titre féminin poids paille

Beneil Dariush contre Drakkar Klose

Li Jingliang contre Neil Magny

Max Griffin contre Alex Oliveira

